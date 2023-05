传「2023 MAMA」将在日本举行！引韩国粉丝不满：大部分都是K-POP歌手凭什么在外国举办

今年的MAMA又在日本举行。

17日,JTBC独家报导了2023 MAMA(Mnet Asian Music Awards)颁奖礼将於11月28日、29日在日本东京小巨蛋举行的消息,去年的颁奖礼则是在日本大阪举行。 这个绝大部份演出嘉宾都是韩国歌手的颁奖礼连续两年在日本举行另很多韩国网友表示不满。



网友们吐槽表示:「之前在韩国、香港、日本轮流举行」、「听说在日本办的话不会有直拍」、「难道国内粉丝就不是粉丝吗?」 、「韩国不在亚洲吗」、「大部份都是韩国歌手为什么一定要在国外举办」、「你确定这是韩国颁奖礼,而不是日本颁奖礼」、「看来MAMA在日本比在韩国还出名啊」等。



韩国年底每年都会举办明星演唱会盛会与颁奖典礼,MAMA则是最受K-POP迷欢迎、韩国最具代表性、最权威的音乐颁奖典礼之一,也是亚洲最大规模的音乐颁奖盛典,每年都会邀请当红爱豆团、歌手出席,掀起全球粉丝追星潮。 前几年MAMA在首尔、澳门、新加坡、越南、香港等地举行,2019年移师至日本名古屋,2020年-2021年受疫情的影响仅在韩国国内举行。



