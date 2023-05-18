粉丝为《那个男人的记忆法》三周年应援，文佳煐也替金东旭与李秀贤导演应援「戒酒加油」XD

《那个男人的记忆法》2020年5月13日开播，金东旭与文佳煐组成的「记忆法CP」戏里戏外互动仍旧仍旧受许多剧迷喜爱。

在今年年届3周年之际，有剧迷发起应援活动，租了江南地铁站New Balance大楼顶楼电子看板，剪辑了《那个男人的记忆法》画面替《那个男人的记忆法》应援，画面中可见金东旭、文佳煐、金瑟琪、尹钟焄与李镇赫，文佳煐限时动态曾转发影片并tag吴贤钟导演与李秀贤导演。



没想到才过了几天，剧迷们还等到了「记忆法CP」又一次的「售后服务」，文佳煐替正在拍摄《有利的诈欺》的金东旭与李秀贤导演送上咖啡车，咖啡车横幅写上「喝吧！喝不下也喝吧！」旁边立牌除了写「有利的诈欺Fighting」还写「为两人戒酒加油」，应援语相当逗趣。



李秀贤发布认证照抱怨文佳煐的唠叨「像订阅一样周期性」不过表示很温暖，但又说「这种应援不用太大声^_^」，最后写下「Thank you & Love you，性感鼯鼠MKY（ㅁㄱㅇ，指文佳煐문가영）赞」。



「记忆法CP」文佳煐与金东旭友谊不用说，电视剧终映后三年来一直维持联络替彼此加油打气（「记忆法CP」售后各种纪录可点此复习‎），两人去年也一起客串了李秀贤的执导的《流星》重现大明星「吕河珍」与「安扣nim李政勋」，能见到三人维持著友谊，《那个男人的记忆法》剧迷都感动不已。



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