粉丝为《那个男人的记忆法》三周年应援，文佳煐也替金东旭与李秀贤导演应援「戒酒加油」XD

《那个男人的记忆法》2020年5月13日开播，金东旭与文佳煐组成的「记忆法CP」戏里戏外互动仍旧仍旧受许多剧迷喜爱。
在今年年届3周年之际，有剧迷发起应援活动，租了江南地铁站New Balance大楼顶楼电子看板，剪辑了《那个男人的记忆法》画面替《那个男人的记忆法》应援，画面中可见金东旭、文佳煐、金瑟琪、尹钟焄与李镇赫，文佳煐限时动态曾转发影片并tag吴贤钟导演与李秀贤导演。
— Happy Memories (@frvrinourmemory) May 13, 2023
Happy 3rd Anniversary Find Me in Your Memory
우리가 말했었나?
'그 남자의 기억법' 여전히 진짜 많이 사랑한다고
#FindMeinYourMemory #그남자의기억법 #김동욱 #문가영 #김슬기 #이주빈 #윤종훈 #이진혁 pic.twitter.com/DycpzTcg15
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没想到才过了几天，剧迷们还等到了「记忆法CP」又一次的「售后服务」，文佳煐替正在拍摄《有利的诈欺》的金东旭与李秀贤导演送上咖啡车，咖啡车横幅写上「喝吧！喝不下也喝吧！」旁边立牌除了写「有利的诈欺Fighting」还写「为两人戒酒加油」，应援语相当逗趣。
李秀贤发布认证照抱怨文佳煐的唠叨「像订阅一样周期性」不过表示很温暖，但又说「这种应援不用太大声^_^」，最后写下「Thank you & Love you，性感鼯鼠MKY（ㅁㄱㅇ，指文佳煐문가영）赞」。
「记忆法CP」文佳煐与金东旭友谊不用说，电视剧终映后三年来一直维持联络替彼此加油打气（「记忆法CP」售后各种纪录可点此复习），两人去年也一起客串了李秀贤的执导的《流星》重现大明星「吕河珍」与「安扣nim李政勋」，能见到三人维持著友谊，《那个男人的记忆法》剧迷都感动不已。
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