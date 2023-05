粉丝为《那个男人的记忆法》三周年应援，文佳煐也替金东旭与李秀贤导演应援「戒酒加油」XD

《那个男人的记忆法》2020年5月13日开播,金东旭与文佳煐组成的「记忆法CP」戏里戏外互动仍旧仍旧受许多剧迷喜爱。

在今年年届3周年之际,有剧迷发起应援活动,租了江南地铁站New Balance大楼顶楼电子看板,剪辑了《那个男人的记忆法》画面替《那个男人的记忆法》应援,画面中可见金东旭、文佳煐、金瑟琪、尹钟焄与李镇赫,文佳煐限时动态曾转发影片并tag吴贤钟导演与李秀贤导演。







Happy 3rd Anniversary Find Me in Your Memory



우리가 말했었나?

'그 남자의 기억법' 여전히 진짜 많이 사랑한다고



#FindMeinYourMemory #그남자의기억법 #김동욱 #문가영 #김슬기 #이주빈 #윤종훈 #이진혁 pic.twitter.com/DycpzTcg15