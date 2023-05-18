泰国女明星和IU同一天生日！一起景福宫看时装秀，送生日祝福竟然得到了IU的香吻

看看是谁得到了IU的香吻？

16日，GUCCI在韩国首尔钟路区景福宫勤政殿举办了「2024 Cruise Fashion Show」，约570人参加了时装秀，明星、名人云集。 身为GUCCI全球代言人的IU以一身白色透视套装亮相，上面绣著黄色的小花，衬得整个人大气端庄，一头柔顺的黑长直披在身后尽显优雅，这身LOOK在夜晚的景福宫中十分显眼。



当天正好也是IU的生日，泰国明星Davika Hoorne和IU合影时送上了一句「生日快乐」，没想到IU直接送上bobo，亲吻了对方的面颊。 Davika Hoorne将这段影片公开在了个人ig上，同时@了IU，并表示希望IU能够喜欢她送的礼物，而这一天正好也是Davika Hoorne的生日！



这段影片很快就在韩网上火起来，网友们纷纷评论道：「太可爱了，超羡慕」、「两人居然同一天生日，缘分啊」、「我要嫉妒死了」等。

此外，今年的生日IU再次延续了一件有意义的好事，她以粉丝们的名义向单亲家庭和准备自力更生的青少年捐赠了5000万（韩币，下同），向贫困儿童捐赠了1亿，向单身母亲家庭捐赠了5000万，为独居老人各捐赠了5000万，共计2.5亿。 5日儿童节时IU向绿伞儿童财团捐款1亿，仅5月份就捐赠了3.5亿。

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