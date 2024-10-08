金东旭&文佳煐这对《记忆法》萤幕CP又合体！金东旭亲自为文佳煐&李秀贤导演送上咖啡车

金东旭和文佳煐这对《那个男人的记忆法》萤幕CP自合作以来就有相当多火花，也常常合体让死忠观众觉得戏没完，虽然最终确定只是「兄妹情」（金东旭结婚啦），两人仍保持情谊，和《记忆法》副导演李秀贤三人可说有很深的友情与信任。

金东旭近日送上咖啡车给正在拍摄《那家伙是黑炎龙》的李秀贤导演和文佳煐，你没看错，李秀贤导演和金东旭二度合作《有利的诈欺》后，下个作品《那家伙是黑炎龙》就找上文佳煐再合作。金东旭送咖啡车，咖啡车上字眼简单的为《那家伙是黑炎龙》剧组与两位好友加油，照片特地放上好友独照和亲密合照。李秀贤导演发认证照标记金东旭感谢「李政勋主播」和「韩武英律师」（金东旭《记忆法》和《诈欺》的角色名）。



送上咖啡车之外，金东旭竟然把本人也送上了！让导演忍不住说：「开著咖啡车来到摄影棚的李政勋主播兼韩武英律师……我爱你（爱心）。」文佳煐当然也有出现，用「吕河珍」（《记忆法》角色）IG发限时动态，曝光三人合照啦！



金东旭和文佳煐两人下戏后「售后服务」相当多‎，加上导演，三人友谊也许可说是「铁三角」。除了上述所说的，导演在《记忆法》之后当总导演，有机会就找上他们当主角之外，导演在首次当总导演拍《流星》时，找他们重演「李政勋主播」和「吕河珍演员」；导演拍《有利的诈欺》时文佳煐亦客串，文佳煐此前也替导演和金东旭送上咖啡车。



回顾文佳煐当时送的咖啡车，金东旭这次送的算不算复刻呢？不过文佳煐写的字更搞笑，为因拍戏的两人「禁酒」加油，但又说：「喝吧！喝不了也喝吧！」



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