粉絲為《那個男人的記憶法》三週年應援，文佳煐也替金東旭與李秀賢導演應援「戒酒加油」XD

《那個男人的記憶法》2020年5月13日開播，金東旭與文佳煐組成的「記憶法CP」戲裡戲外互動仍舊仍舊受許多劇迷喜愛。

在今年年屆3週年之際，有劇迷發起應援活動，租了江南地鐵站New Balance大樓頂樓電子看板，剪輯了《那個男人的記憶法》畫面替《那個男人的記憶法》應援，畫面中可見金東旭、文佳煐、金瑟琪、尹鐘焄與李鎮赫，文佳煐限時動態曾轉發影片並tag吳賢鍾導演與李秀賢導演。



沒想到才過了幾天，劇迷們還等到了「記憶法CP」又一次的「售後服務」，文佳煐替正在拍攝《有利的詐欺》的金東旭與李秀賢導演送上咖啡車，咖啡車橫幅寫上「喝吧！喝不下也喝吧！」旁邊立牌除了寫「有利的詐欺Fighting」還寫「為兩人戒酒加油」，應援語相當逗趣。



李秀賢發布認證照抱怨文佳煐的嘮叨「像訂閱一樣週期性」不過表示很溫暖，但又說「這種應援不用太大聲^_^」，最後寫下「Thank you & Love you，性感鼯鼠MKY（ㅁㄱㅇ，指文佳煐문가영）讚」。



「記憶法CP」文佳煐與金東旭友誼不用說，電視劇終映後三年來一直維持聯絡替彼此加油打氣（「記憶法CP」售後各種紀錄可點此複習‎），兩人去年也一起客串了李秀賢的執導的《流星》重現大明星「呂河珍」與「安扣nim李政勳」，能見到三人維持著友誼，《那個男人的記憶法》劇迷都感動不已。



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