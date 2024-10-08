文佳煐搭崔显旭演漫改剧《那家伙是黑炎龙》！《记忆法》《有利的诈欺》《女神降临》各种「再合作」

文佳煐正如火如荼拍摄新剧《那家伙是黑炎龙》，搭档对象是《二十五，二十一》「小可爱」、《闪亮的西瓜》「爸爸」崔显旭！而且，主演与编导名字列出来有各种「既视感」！

tvN 7月便公布过新剧《那家伙是黑炎龙》主演人选，由《那男人的记忆法》《女神降临》文佳煐，及《二十五，二十一》《闪亮的西瓜》崔显旭主演，还有《危机的X》《恶中之恶》林世美和《红天机》《财阀X刑警》郭时阳。



《那家伙是黑炎龙》改编自NAVER同名网路漫画，讲述在网路游戏中结下孽缘的男女主角，16年后以职场上司和下属的身分重逢的「双方仇恨反转」罗漫史。此剧是《有利的诈欺》金秀妍编剧与李秀贤导演有志一同再合作之作。



文佳煐饰演「龙城百货」企划组组长「白秀晶」，是凭藉完强毅力进入龙城百货，且在本部长面前直言不诲、勇於斗争的角色，在公司里甚至有「本部长杀手」称号。



崔显旭即饰演本部长，龙城百货战略企划部本部长「潘柱延」，为了让自己看起来有财阀集团唯一继承人的模样而隐藏真实性格，和中学二年级在游戏中遇到的初恋「白秀晶」在公司遇见了。



林世美饰演酒馆社长「徐河珍」，和白秀晶是透过游戏结缘的朋友，两人之间是超越年龄的友情。徐河珍平时随心所欲、随风飘荡，直到遇见了引她好奇的男人「金信源」。



「金信源」由郭时阳饰演，是龙城百货设计室室长，与潘柱延称兄道弟，对所有人都细心温柔、充满爱与关怀。对女人可有可无的他，在遇见徐河珍之后开始了自己的初恋。



这个剧组组合特别的除了《有利的诈欺》编导再合作外，文佳煐曾演过李秀贤担任副导演的《那个男人的记忆法》，文佳煐还两度客串李秀贤后来当起总导演的《流星》与《有利的诈欺》，可见李秀贤相当喜爱文佳煐，终於有机会再找她当自己剧里的女主角。而文佳煐和林世美也是再合作，《女神降临》里林世美饰演文佳煐的姐姐，7月文佳煐还曾‎和《女神降临》班底们一同观看林世美的舞台剧‎。



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