「狐狸兄弟」李栋旭&金泛戴偶像同款脸链！健身房狠操3小时双双脚软，被cue「后颈肉kiss」面露难色

李栋旭和金泛近日做客「刚果王子」Jonathan的网综《小区Star K3》，爆笑话题聊不停，同为Starship艺人的家族爱也超级温暖~

近几年「脸链」这一饰品在韩国偶像界十分流行，不仅MV和概念照中时常出镜，更是见面会常客，很多粉丝都会自备脸链请偶像戴上来展示美貌，也因此诞生了很多传说级美照。

之前有粉丝在聊天app说要带这个来李栋旭见面会，但李栋旭十分嫌弃：「为什么要在脸上戴链子？ 珠子？ 不管，到时候要检查随身物品、全都不准带进来kkk。」 Jonathan表示就是为了让他无法拒绝才放在节目里，李栋旭也只好咬牙接受这一设定XD

李栋旭帮Jonathan和金泛戴上脸链、自己也不情不愿戴上，真的超帅啊！Jonathan：「已经听到学生家长们的尖叫了！」



Jonathan提到李栋旭是「吻戏一级讲师」，李栋旭表示自己确实对这部份很用心，最重视独创性、乐於尝试平时不太会用到的姿势。 Jonathan露出想歪的表情，金泛赶忙补充：「是说吻戏姿势啦！」XD



Jonathan请李栋旭现场示范，只要把后脑勺的两层肉当做「女主角嘴唇」即可！李栋旭：「可是我们才第一次见面...」随后发觉自己无情拒绝了邀吻，又感到抱歉XD

有网友把金泛、李到晛、金圣喆评为「死也不拍浪漫喜剧的三大男演员」，金泛表示因为很难在脑海中构想浪漫喜剧的画面，反而是奇幻剧比较容易想像，但并不拒绝好的浪漫喜剧作品。 Jonathan问姐弟恋剧本是否ok，金泛表示没问题，Jonathan又亮出后颈：「现在也可以吗？」 李栋旭轻捏两层肉：「这里就是年上吗？」 金泛：「为什么那是年上？」 节目结束时更表示今天印象最深的就是这对「嘴唇」XD



李栋旭和金泛同为Starship娱乐的艺人，同僚家族爱也十分温暖。金泛提到曾有一段比较阴郁封闭的时期，多亏演员前辈李栋旭帮他打开心扉。 随后坦白说：「别看我包装得很好听，简单来说，（李栋旭说的）就是：『呀C，讲几句话啦！』」李栋旭笑著承认：「呀！别光顾著吃，也讲句话啊！」



李栋旭因为几乎每部戏都有秀身材的戏份，而短时间练出肌肉实在太辛苦，所以干脆养成去健身房的习惯，以保持「随时可以脱衣服的身材」。 金泛和李栋旭去过一次健身房，惊呼他居然一练就是3小时，结束时金泛已经走不动路。李栋旭笑说：「我也一样走不动啊！」



这期节目真的从头笑到尾，两位演员都超可爱，今晚的《九尾狐传1938》第4集也不能错过啦！



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻