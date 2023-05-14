韩国30代Trot女歌手A某轻身亡，网友涌入歌手海秀IG担心留言，留言稍早却遭关闭

韩国演艺圈13日传出憾事，「30代Trot女歌手A某」在自宅轻身身亡，死者疑似是Trot女歌手海秀（해수）。

根据首尔龙山警察署透露，30多岁的女性A某12日被发现於自宅身亡，现场发现了疑似是A某留下的遗书，因此警方初步判断A某是轻身自尽。关於A某的身分讯息，她专攻传统戏曲「盘索里」，是多次出演过无线台音乐比赛节目的Trot歌手。



循著线索，网友推敲出A某很可能是Trot女歌手海秀，1993年12月出生今年年届30，2019年出道当年短暂在MBC《玩什么好呢？》露脸，后来曾多次出演老牌Trot节目KBS《全国TOP 10歌谣秀》以及G1《全国TOP10歌谣秀》，也曾和前辈张允瀞、都庆完夫妇俩共同出演综艺节目《张允瀞的踢馆》，3个月前才在KBS《不朽的名曲2》献唱张允瀞的歌激动落泪。



▼「溜三丝」刘在锡登Trot演唱会公演，和前辈周炫美打招呼，周炫美右手边就是刚出道的海秀（影片49秒附近）



▼海秀（平口礼服）表示张允瀞长期给了自己勇气，另外也曾有新闻报导张允瀞替支付了牙齿矫正的费用



事情传开后，韩国媒体纷纷连络海秀本人，铃声有响但没接通，粉丝、网友担心的涌入她的Instagram留言希望她能报个平安，却同样没有任何回应。离奇的是，Instagram几篇涌入留言的贴文今（14）日突然被关闭了留言功能，不知道是家人所为还是本人所为，令人费解。



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