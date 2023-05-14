9Muses解散4年今年即将回归，珉河结婚8人又拍下绝美闺密婚纱照啦！

人称「模特儿偶像」的二代长腿女团9Muses（Nine Muses），今年曾有消息即将在5月回归，不过在此之前，成员与粉丝们要先为成员珉河的婚礼献上祝福！

9Muses经过多次成员变迁，2019年解散，不过最后的8位成员悬雅、E U Erine、成雅、珉河、倞利、慧美、笑珍与金祚是仍维持著好友谊，最经典的就是2019年9Muses举行解散见面会，8位中较早离开的成员大部分都回来了，去年10月忙内金祚结婚，8人拍摄了闺密婚纱照留下纪念。

去年9Muses是和金祚拍婚纱照，今年婚纱女主角变成了珉河。珉河原订4月与圈外男友步入礼堂，推迟到了昨（13）日，8位成员这几日纷纷在IG上发布与珉河的绝美婚纱祝福珉河。



悬雅表示对珉河结婚很没有实感，感觉只像去参加一场品牌活动，并且说每次的拍摄都很有趣，从布置、拍摄到修图都很漂亮，「最重要的是新娘真的太漂亮了」。



E U Erine：「不知何时这样的日子到了。从超级模特儿时期到9Muses，一起度过了20多岁青春的，我特别的妹妹……优雅小花……我们珉河……的非常非常祝福你，还有姐姐非常非常爱你！等会儿见！！！」



成雅：「Ｗelcome to 有夫（妇）世界，恭喜我们珉河结婚❤不知道明天要不要带手帕」



倞利：「就像有神父祝福一样，天气非常美丽，这是《柏捷顿家族：名门韵事》（美剧）吗？」



慧美：「20岁什么都不知道的时候遇见，现在这么快就33岁了，还要成为新娘的你……时间是不是太快了？有种交心朋友李金祚消失的感觉，该怎么说呢？一起熬过的双胞胎消失的感觉（其实也没什么变化），希望明天是世界上最幸福的人就是你。」



笑珍：「无论是新娘珉河还是我们成员，晴朗的天气都闪闪发光。祝福你。」



金祚：「把满满的祝福带给姐姐，对彼此珍贵的日子，聚在一起留下了照片。」「9Muses for @blossomh_（珉河），世界上最漂亮的新娘。」



而女主角珉河多次发文，表达和心爱成员们度过了一天，在婚前前一天还有种「坐海盗船」的感觉。



珉河昨晚完婚，成员们也在各自限时动态分享现场照片。接下来9Muses应该就是回归了。‎2月曾有韩媒报导9Muses会先以小分队9Muses A（倞利、慧美、笑珍、金祚）为首回归，最快就在5月，7、8月则会完整体回归，不过依现在仍无新消息的状况，很可能已延后了，但这些日子中也有其他韩媒持续报导并表达对9Muses回归的期待。



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