【韩网热门】到现在都没有答案的Nine Muses难题！网友：根本选不出来

出道於2009年的韩国女团Nine Muses以全员模特出身（平均身高172cm）备受瞩目，其音乐始终在性感与知性间寻找平衡。 关於代表作《DOLLS》与《WILD》的美学之争持续十余年。

《Dolls》

《Wild》



韩国网友评论：

1. 《Dolls》，从前奏开始心脏就狂跳

2. 选不出来，一定要选的话，我选《Dolls》，但是我又非常爱《Wild》的前奏

3. 竟然不是《News》

4. 我更爱《Drama》

5. 《Wild》，身为女生的我每次听到都会心跳加速

6. 我到现在还忘不了《News》的前奏

7. 《Wild》节奏欢快，让人情绪澎湃

8. 这两首绝对是经典之作，但我更爱《Dolls》

9. 真的没有人爱《Drama》吗？

10. 这两首我选《Dolls》，不过我更爱《Ticket》

11. 什么是爱情？ （《Dolls》歌词）

12. 选不出来，那就干脆选《News》吧，从E U Erine的Rap开始的那首歌，果然还是最有代表性的

13. Wild、Wild、Wild

14. 她们的歌都非常好听，名曲party

15. 「两首我都没听过啦... 但知道 Nine Muses 的《Dolls》蛮有名的，因为在社群上常常看到

16. 老实说其实没什么熟的歌，但什么什么《News》那句歌词倒是有印象

17. 每次听《Wild》的时候，总会有种莫名的哽咽和激动涌上来。 《Wild》是我最爱的

18. 《Wild》真的怎么听都不腻，每年夏天的播放清单里都必收

19. 《Wild》。 听了E U Erine的Rap之后你还能不选《Wild》???

20. 当然是《Dolls》啊！！《Wild》是为了听理由爱琳的Rap才听的

原文：https://theqoo.net/square/3687924623

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