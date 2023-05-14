《车贞淑医生》全家都帮忙隐瞒出轨事实：太过分了vs正确的判断

除了你本人之外，全家老小全知道你老公出轨了！

这是热播韩剧《车贞淑医生》里的剧情，女主车贞淑（严正化 饰）为爱心甘情愿奉献了20年的青春，伺候婆婆、老公、扶养一双儿女，在自己需要肝脏移植时认清老公的真面目，病愈之后重回职场成为一名实习医生。 不巧的是她和老公、儿子、老公的小三同在一家医院，最终老公出轨的事实也纸包不住火曝光了。



车贞淑通过SNS发现了老公出轨的事实，而在此之前儿子、女儿、婆婆一家人其实全都已经知晓，大家一起帮著徐仁豪（金炳哲 饰）隐瞒了真相，女儿伊琅（李书妍 饰）儿子政闵（宋智浩 饰）为了不让刚刚接受肝移植手术、康复没多久且医院工作繁忙的妈妈担心，刻意帮爸爸隐瞒。



这一情节引发了无数观众的讨论，不少观众表示：「明明所有人都知道，为什么不告诉她」、「虽然出轨的是儿子、是爸爸，但是不告诉女主也太过分了」、「一家人都在骗女主」、「妈妈真可怜，所有人都在帮渣男」等。 还有很多观众持有不同的意见，称：「女主刚做完肝移植手术，如果直接告诉她，万一太有压力的话要怎么办」、「我觉得一家人的判断是正确的，都是为了维护家庭的稳定」、「儿子和女儿很心疼妈妈啊，为了保护妈妈才选择不说」等。

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