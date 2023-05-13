《坏妈妈》强豪还没康复，英顺身体又出状况！龙凤胎无意感叹「好像一家人」刺痛美珠伤疤（EP.6）

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。

第6集收视率刷新自身最高7.7%，毕竟上集结尾的悬念太让人好奇XD



*以下内容包含《坏妈妈》第4集关键内容！



美珠找到新店铺

美珠拿著妈妈的存摺物色适合开美甲店的地方，沮丧地发现房租都好贵。 帮妈妈买农药时发现很多老人需要帮忙打理指甲，而且农药社刚好有闲置空位，欣喜地决定：未来职场就是这里了！



「天杀的王八蛋」

强豪拾到美珠出发时掉的钱包，一路跟过去想要归还，发现美珠在鱼缸前停了下来。 美珠回忆起和强豪一起的幸福时光，失忆的强豪则误以为美珠喜欢鱼，半夜跑到河边钓鱼。

这时渗识看到强豪，想起当初被诬陷偷盗时曾向一起长大的检察官强豪求助，却遭到冰冷无情的拒绝，气得把强豪骂了一通。 强豪扬言要找龙凤胎爸爸撑腰，因为他超可怕、是「天杀的王八蛋」！（强豪啊那不就是你自己吗XD）



英顺患病

宋友壁为了自保决定先保住强豪，派人去养猪场寻找能证明吴太秀有罪的文件。 英顺撞见宋的手下时刚好发病昏倒，被送医检查方知已到胃癌四期。 英顺无法接受这一现实，毕竟她还有儿子要照顾，怎能先一步倒下？ 强豪赶来找妈妈时从轮椅上跌下来，英顺似乎意识到不能永远照顾儿子，狠心叫他自己爬起来，随后独自离开。



英顺昏迷时想起童年曾有相亲相爱的家人，但十几岁时爸妈和弟弟同时遭遇车祸只她一人幸免，顿时惊醒。 「坏妈妈」的命运也太坎坷了T^T

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