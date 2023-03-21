9Muses今夏要回歸！解散後團魂一直都在，曾上《文明特急》合體，去年8人體拍下閨密婚紗

2021年於節目《文明特急》（MMTG）合體掀起一波回憶的女團9Muses（Nine Muses），今（21）日有重磅消息──今夏回歸！

據《JTBC娛樂》報導，有歌謠界相關人士透露9Muses將在今年夏天回歸，會先以小分隊9Muses A（倞利、慧美、笑珍、金祚）為首，最快5月發行音源，7、8月完整體回歸，會有哪位成員成員仍在反覆討論之中。



9Muses 2010年出道，因腿長、比例佳，人稱「模特兒偶像」，以性感又強勢的風格著稱，成員歷經多次變動，在2019年宣告解散，解散前的成員就剩9Muses A 4位。



9年的光陰，9Muses寫下〈Dolls〉、〈News〉、〈Gun〉……等等名曲，雖然在活躍時期並非最有人氣的團體，也未曾拿過音樂放送第一名，但根據《文明特急》的統計，非常多網友懷念她們的歌曲、期望看見她們回歸，《文明特急》也實現了網友的願望，集合了2015～2016〈Drama〉時期的懸雅、E U Erine、珉河、倞利、慧美、笑珍與金祚一同表演〈Dolls〉，成雅因私人因素沒能參與但P圖紀念了。



雖然經歷過幾次成員變動也解散了，但從《文明特急》舞台以及成員們私下互動，可知〈Drama〉8人體團魂依舊存在、友情不曾滅，即便有人早先退團還是保持親密互動，最經典的就是2019年9Muses舉行解散前見面會，除了成雅之外7人合體，而且只要有成員結婚都會盡量撥空出席，去年10月忙內金祚結婚，8人體拍攝了閨密婚紗照留下美好紀念。

▼2019年解散那天



▼閨密婚紗照（因為太漂亮了，小編就多放幾張了♥）



許多網友聽聞9Muses回歸非常興奮呢！最後再回顧9Muses幾首名曲吧！

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