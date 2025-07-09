曾在《文明特急》被选为拥「回眼名」的二代女团！9Muses再聚提前庆祝15周年

2010年出道，属2代或细分成2.5代女团的9Muses（Nine Muses），最后的成员悬雅、E U Erine、成雅、珉河、倞利、慧美、笑珍与金祚，即便解散后团魂一直都在，日前还一同庆祝了9Muses出道15周年。

珉河晒八人合照写道：「To. 亲爱的成员们还有喜爱我们的所有人，向大家传达爱意……是生日临近的三名成员的庆生，以及一个月后15周年庆祝，今天也是热闹非凡的9Muses聚会（善熙姐姐的蛋糕惊喜，姐姐永远和9Muses在一起）。」成雅留言：「从To.开始就红眼眶了……我爱你。」



成雅自己发文：「都各自在自己的位置上努力生活，我们姐妹们我爱你们，好晕啊今天。」成雅拍蛋糕的限时动态亦提到：「倞利生日，明天是我生日，而不久前是珉河生日。就像在银发村（silver town，养老村）一样合办生日趴，谢谢你善熙。」从悬雅限动还可知她替所有成员做了友情手炼。



善熙即9Muses过去的经纪人，她发文则写：「15th Anniversary，Always you're mine（你们永远是我的），谢谢成为9Muses。」倞利留言「欧尼谢谢你的蛋糕」，珉河留「9Muses+Sunny（善熙）=一辈子」。



悬雅发了八人吵吵闹闹打招呼影片：「孩子们（我的），15周年快乐。你们都知道吧，因为有彼此的存在才有这15周年～？要一直对彼此温柔说话喔……我们的相遇是多么珍贵啊……」金祚简单写了「我们」加上爱心符号，而其他成员发限动，慧美特别说「去健身房的路上转个弯见了我的爱」、「爱心歪掉了，看看成雅做的手炼，一直叫我拍照的话都没什么变，我爱你们」、「送了15周年蛋糕的……我们善熙，谢谢你我爱你」。



9Muses 2010年出道，成员历经多次变动，但解散前最后的成员悬雅、E U Erine、成雅、珉河、倞利、慧美、笑珍与金祚，一直保持著友谊。2021年知名网综《文明特快》曾找来她们重新组合表演，全因她们不少歌曲如〈Dolls〉被视为「回眼名」（컴.눈.명，다시 컴백해도 눈감아줄 명곡）歌曲，直翻是「重新回归也会睁一只眼闭一只眼的名曲」，意思是放到现在也可以接受的歌。后来‎金祚与珉河相继结婚时，八人都一起拍过姐妹婚纱照，团魂不可多得（到现在金祚还是把八人婚纱放置顶文呢！）。



2023年还曾有9Muses重新回归的消息，现在看起来是泡汤了，虽未知原因也令粉丝感到遗憾，不过能看到八人友谊不变，还是让粉丝很激动。

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