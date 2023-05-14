9Muses解散4年今年即將回歸，珉河結婚8人又拍下絕美閨密婚紗照啦！

人稱「模特兒偶像」的二代長腿女團9Muses（Nine Muses），今年曾有消息即將在5月回歸，不過在此之前，成員與粉絲們要先為成員珉河的婚禮獻上祝福！

9Muses經過多次成員變遷，2019年解散，不過最後的8位成員懸雅、E U Erine、成雅、珉河、倞利、慧美、笑珍與金祚是仍維持著好友誼，最經典的就是2019年9Muses舉行解散見面會，8位中較早離開的成員大部分都回來了，去年10月忙內金祚結婚，8人拍攝了閨密婚紗照留下紀念。

去年9Muses是和金祚拍婚紗照，今年婚紗女主角變成了珉河。珉河原訂4月與圈外男友步入禮堂，推遲到了昨（13）日，8位成員這幾日紛紛在IG上發布與珉河的絕美婚紗祝福珉河。



懸雅表示對珉河結婚很沒有實感，感覺只像去參加一場品牌活動，並且說每次的拍攝都很有趣，從布置、拍攝到修圖都很漂亮，「最重要的是新娘真的太漂亮了」。



E U Erine：「不知何時這樣的日子到了。從超級模特兒時期到9Muses，一起度過了20多歲青春的，我特別的妹妹……優雅小花……我們珉河……的非常非常祝福你，還有姐姐非常非常愛你！等會兒見！！！」



成雅：「Ｗelcome to 有夫（婦）世界，恭喜我們珉河結婚❤不知道明天要不要帶手帕」



倞利：「就像有神父祝福一樣，天氣非常美麗，這是《柏捷頓家族：名門韻事》（美劇）嗎？」



慧美：「20歲什麼都不知道的時候遇見，現在這麼快就33歲了，還要成為新娘的你……時間是不是太快了？有種交心朋友李金祚消失的感覺，該怎麼說呢？一起熬過的雙胞胎消失的感覺（其實也沒什麼變化），希望明天是世界上最幸福的人就是你。」



笑珍：「無論是新娘珉河還是我們成員，晴朗的天氣都閃閃發光。祝福你。」



金祚：「把滿滿的祝福帶給姐姐，對彼此珍貴的日子，聚在一起留下了照片。」「9Muses for @blossomh_（珉河），世界上最漂亮的新娘。」



而女主角珉河多次發文，表達和心愛成員們度過了一天，在婚前前一天還有種「坐海盜船」的感覺。



珉河昨晚完婚，成員們也在各自限時動態分享現場照片。接下來9Muses應該就是回歸了。‎2月曾有韓媒報導9Muses會先以小分隊9Muses A（倞利、慧美、笑珍、金祚）為首回歸，最快就在5月，7、8月則會完整體回歸，不過依現在仍無新消息的狀況，很可能已延後了，但這些日子中也有其他韓媒持續報導並表達對9Muses回歸的期待。



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