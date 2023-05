姜东柱真的回石垣医院了！《浪漫医生金师傅3》现场拍摄照曝光：柳演锡在外伤中心拍摄手术戏！

柳演锡在《浪漫医生金师傅》饰演「姜东柱」一角,是成功引领第一季的主要人物之一,第二季有提到去菀岛服兵役。

日前有韩媒报导他将特别出演《浪漫医生金师傅3》,对此 SBS 方面则谨慎回应:「无法确认剧中特别出演的部分。」而柳演锡在直播被问到是否会出演时,他也回答:「这是秘密…(笑)是秘密哦~我什么也不能说。」

今日(12日)在 SNS 上也流传出疑似是工作人员和柳演锡、安孝燮的合照,还有柳演锡正在拍摄手术戏份的画面。这也观众纷纷直呼:「我也想要知道第一季CP的后续」、「你女朋友尹瑞贞呢」、「快点播出这一集吧」、「姜东柱前辈~」、「都回到创伤中心了吗」等等。

THIS IS KANG DONGJU RIGHT??? WELCOME BACK KANG DONGJU DAMN I MISS YOU SO MUCH#DrRomantic3 #낭만닥터김사부3#YooYeonseok #유연석 https://t.co/GJkhzUM8gF pic.twitter.com/TPorzbtynW