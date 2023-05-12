姜东柱真的回石垣医院了！《浪漫医生金师傅3》现场拍摄照曝光：柳演锡在外伤中心拍摄手术戏！

柳演锡在《浪漫医生金师傅》饰演「姜东柱」一角，是成功引领第一季的主要人物之一，第二季有提到去菀岛服兵役。

日前有韩媒报导他将特别出演《浪漫医生金师傅3》，对此 SBS 方面则谨慎回应：「无法确认剧中特别出演的部分。」而柳演锡在直播被问到是否会出演时，他也回答：「这是秘密…（笑）是秘密哦～我什么也不能说。」

今日（12日）在 SNS 上也流传出疑似是工作人员和柳演锡、安孝燮的合照，还有柳演锡正在拍摄手术戏份的画面。这也观众纷纷直呼：「我也想要知道第一季CP的后续」、「你女朋友尹瑞贞呢」、「快点播出这一集吧」、「姜东柱前辈～」、「都回到创伤中心了吗」等等。

《浪漫医生金师傅3》第5集先公开的预告中，张东华：「终於开始了！星期五！」随后救护车的声音响起，外伤中心的团队也准备好，在石垣医院的金师傅也对张东华和李善雄说：「那边的新兵们，今天要打起十二分精神。」而在第4集尾声，张东华一个人落寞地坐在椅子上听著卡式录音带，眼睛里满是泪水，上写著还「贤珠」，而金师傅曾经的弟子中有一人就叫「张贤珠」（金慧峻 饰），这也让观众们非常好奇张东华的真实身份！

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