姜東柱真的回石垣醫院了！《浪漫醫生金師傅3》現場拍攝照曝光：柳演錫在外傷中心拍攝手術戲！

柳演錫在《浪漫醫生金師傅》飾演「姜東柱」一角，是成功引領第一季的主要人物之一，第二季有提到去菀島服兵役。

日前有韓媒報導他將特別出演《浪漫醫生金師傅3》，對此 SBS 方面則謹慎回應：「無法確認劇中特別出演的部分。」而柳演錫在直播被問到是否會出演時，他也回答：「這是秘密…（笑）是秘密哦～我什麼也不能說。」

今日（12日）在 SNS 上也流傳出疑似是工作人員和柳演錫、安孝燮的合照，還有柳演錫正在拍攝手術戲份的畫面。這也觀眾紛紛直呼：「我也想要知道第一季CP的後續」、「你女朋友尹瑞貞呢」、「快點播出這一集吧」、「姜東柱前輩～」、「都回到創傷中心了嗎」等等。

《浪漫醫生金師傅3》第5集先公開的預告中，張東華：「終於開始了！星期五！」隨後救護車的聲音響起，外傷中心的團隊也準備好，在石垣醫院的金師傅也對張東華和李善雄說：「那邊的新兵們，今天要打起十二分精神。」而在第4集尾聲，張東華一個人落寞地坐在椅子上聽著卡式錄音帶，眼睛裡滿是淚水，上寫著還「賢珠」，而金師傅曾經的弟子中有一人就叫「張賢珠」（金慧峻 飾），這也讓觀眾們非常好奇張東華的真實身份！

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