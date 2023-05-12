《车贞淑医生》61岁时尚婆婆朴俊锦YT频道变身时尚教主：多年来尺寸维持在44号！

常常出现在多部人气电视剧中主演婆婆辈的演员朴俊锦，近来也因《车贞淑医生》的高收视率而共同受到瞩目，而她也有自己开设的YT频道「朴俊锦Magazine JUNGUM」，透过影片分享她的穿搭以及时尚理念。

最近朴俊锦上传了一支新影片，向大家介绍她觉得丢掉相当可惜，但平时其实并不常穿出门的名品外套，她更笑称自己穿上这些外套就像是安洁莉娜裘莉一样，於是她一一在镜头前展现这些所谓的「已经退流行」但最近仍受到造型师青睐的外套们。



朴俊锦也分享她的时尚概念，她表示就算再美的衣服，如果不会穿搭的话也就不美了，更无法突显她的优点。她在影片中介绍了几个精品如Dior、Chanel等等的特色外套，更详细的一一教导大家如何穿搭出特色来，有些是她在拍摄《继承者们》的时候穿的，她也特别说到颜色也是时尚中不可或缺的一环，像这件青绿的C牌外套，也因为颜色比较特别，反而穿到的次数比想像中少一点。



朴俊锦也觉得有些10年前的外套虽然是旧衣服，但只要是漂亮，现在也能够再继续穿出门，不一定就要丢掉，也能够更环保更加节约治装费用。很多衣服对她来说也都有著不一样的故事，朴俊锦觉得透过影片来向大家展示如何穿出这些衣服的特色，也能让大家在穿搭上更得心应手，减少犯错的机会。更令人羡慕的是，即使已经61岁的朴俊锦，所穿的衣服尺寸始终维持在44号尺码！她也大方分享自己不复胖的秘诀给大家。



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