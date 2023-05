SE7EN♥李多海婚礼现场照！太阳＆Gummy唱祝歌，GD、大声、李洙赫、CL等「昔日YG家族」到场祝福！

SE7EN和李多海6日在在首尔钟区新罗酒店举行婚礼,两人在2016年9月公开恋爱后,已经交往8年,终於有爱情的果实。

婚礼由金俊昊、曹世镐担任主持人,太阳、Gummy、Bada 演唱祝歌,洪京民和苏有珍也说了祝词祝福两人的未来。而 SE7EN 曾在YG娱乐待10年,昔日「YG家族」的同事 GD、大声、李洙赫、CL、Dara、Minzy、制作人Teddy、KUSH、、JinuSean 都到场,还有SJ利特、希澈、银赫、东海、金在中、白种元夫妇、朴诗妍、林娜荣、安普贤、权相佑、郭时阳等明星参加了婚礼。

Group photo with the groom and the bride#GDRAGON #TAEYANG #DAESUNG @IBGDRGN @Realtaeyang @d_lable pic.twitter.com/JWBNr6J1hB