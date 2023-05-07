SE7EN♥李多海婚礼现场照！太阳＆Gummy唱祝歌，GD、大声、李洙赫、CL等「昔日YG家族」到场祝福！

SE7EN和李多海6日在在首尔钟区新罗酒店举行婚礼，两人在2016年9月公开恋爱后，已经交往8年，终於有爱情的果实。

婚礼由金俊昊、曹世镐担任主持人，太阳、Gummy、Bada 演唱祝歌，洪京民和苏有珍也说了祝词祝福两人的未来。而 SE7EN 曾在YG娱乐待10年，昔日「YG家族」的同事 GD、大声、李洙赫、CL、Dara、Minzy、制作人Teddy、KUSH、、JinuSean 都到场，还有SJ利特、希澈、银赫、东海、金在中、白种元夫妇、朴诗妍、林娜荣、安普贤、权相佑、郭时阳等明星参加了婚礼。

婚礼照也曝光，现场布置了许多树和花，简约又不失浪漫，完全是女孩们梦中的婚礼呀！两人对彼此充满信任的眼神，也让人感到幸福，所属社也表示：「希望大家一如既往地支持在结婚的同时创造更加幸福人生的李多海。」



更有网友发现一个「可爱」的小插曲，就是「仁川大战」后的第13年，「当事人」利特、希澈和「围观群众」GD、太阳和 SE7EN 在婚礼上齐聚了！2010年在仁川准备上场演出，但两人因为长期累积起来对对方的不满，就这样打起来了，吓坏现场所有人。他们之后也常提到这故事，利特还曾在电台透露过：「他们（GD、太阳和 SE7EN）看到我们吵架了，之后还有人问我当时发生什么事，那时他们还在私底下说SJ要解散了吧！」



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