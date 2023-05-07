SE7EN♥李多海婚禮現場照！太陽＆Gummy唱祝歌，GD、大聲、李洙赫、CL等「昔日YG家族」到場祝福！

SE7EN和李多海6日在在首爾鐘區新羅酒店舉行婚禮，兩人在2016年9月公開戀愛後，已經交往8年，終於有愛情的果實。

婚禮由金俊昊、曹世鎬擔任主持人，太陽、Gummy、Bada 演唱祝歌，洪京民和蘇有珍也說了祝詞祝福兩人的未來。而 SE7EN 曾在YG娛樂待10年，昔日「YG家族」的同事 GD、大聲、李洙赫、CL、Dara、Minzy、製作人Teddy、KUSH、、JinuSean 都到場，還有SJ利特、希澈、銀赫、東海、金在中、白種元夫婦、朴詩妍、林娜榮、安普賢、權相佑、郭時陽等明星參加了婚禮。

婚禮照也曝光，現場佈置了許多樹和花，簡約又不失浪漫，完全是女孩們夢中的婚禮呀！兩人對彼此充滿信任的眼神，也讓人感到幸福，所屬社也表示：「希望大家一如既往地支持在結婚的同時創造更加幸福人生的李多海。」



更有網友發現一個「可愛」的小插曲，就是「仁川大戰」後的第13年，「當事人」利特、希澈和「圍觀群眾」GD、太陽和 SE7EN 在婚禮上齊聚了！2010年在仁川準備上場演出，但兩人因為長期累積起來對對方的不滿，就這樣打起來了，嚇壞現場所有人。他們之後也常提到這故事，利特還曾在電台透露過：「他們（GD、太陽和 SE7EN）看到我們吵架了，之後還有人問我當時發生什麼事，那時他們還在私底下說SJ要解散了吧！」



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