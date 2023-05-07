SEVENTEEN 出演《出差十五夜》话太多！制作组温馨提醒「偶尔会有音量爆炸」还放「耳朵出血」的图 XD

SEVENTEEN 以历代级漫长的开场表演拉开《出差十五夜》的序幕 XD

当然也表演了这次新专辑的主打歌〈孙悟空〉，坐在第一排的罗PD还不停发出欢呼声：「真帅啊！真的太帅了！」只要有空挡，成员们就会开始聊天，之后还进行每个成员的访问时，只要一言不合就吵起来。



节目中玩的第一个游戏是「人物问答」，13个人挑战不是单程而是往返。爲了成功，他们必须连续答对25次，因此从开始前就有点吵闹，每轮结束都得换一次位置。净汉还堂堂正正地要求：「让我们稍微犯点规吧！」让制作组惊慌失措！而最好笑的片段之一莫过於 Joshua 看到严正化的照片时突然「어잌」一声，看到宋慧乔的照片又没发出「ㅎ」的音，制作组剪辑时还把成员名字有「ㅎ」都拿掉 XD



最后所有的菜都被拿走，净汉又要求：「赌上所有小菜，再来最后一次！错的话我们就不吃饭了。」让制作组又慌张一次 XD 罗PD还问这样要挨饿吗？胜寛说他们是以挨饿闻名的大型团，Hoshi：「我们把饭和汤都赌进去！」最后的结果当然是全没了。



节目中，制作组还会放上温醒提醒的画面「SEVENTEEN 是有史以来事前唠嗑最多的，想要快点看正式游戏的人，请移动的8分58秒，偶尔会有音量爆炸，请注意收听。」此外，在 IG 限时动态发文「欢迎 SEVENTEEN 完整体」，结果配图是「耳朵出血」的图，看完这几集的人，耳朵...还好吧！



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