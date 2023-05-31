SE7EN婚礼现场「求婚」岳母：「您不是嫁走女儿，是多了儿子！」李多海母女感动泪崩ㅠㅠ

29日播出的《同床异梦2》公开了SE7EN和李多海的婚礼现场，新郎与众不同的求婚让所有人感动落泪，网友也纷纷赞叹SE7EN帅气体贴、李多海真的嫁对了人！

SE7EN和李多海相恋8年於今年5月举办婚礼，超多圈内好友到场祝福。 婚礼上播放新娘新郎预录的影片时突然出现「信号故障」，变成SE7EN独自出场的画面，神秘兮兮地表示还没有求婚。 李多海见到这一幕十分惊讶，用眼神说「明明求过婚了呀」，但SE7EN表示这一次的「求婚」对象不是李多海，而是李多海的母亲。



原来李多海和母亲相依为命近40年从未分离，母亲对於女儿出嫁这件事仍难以适应，接连几日以泪洗面，在婚礼现场更是泪水不断。 SE7EN给岳母戴上戒指，深情告白说：「希望您这样想：不是您把多海嫁给我，而是我会成为您的儿子。」 岳母被SE7EN的体贴用心打动，哭著说「谢谢」与他拥抱在一起，李多海目睹这一幕也哭成泪人。





事后采访中，李多海表示为母亲做的event比为她做event更令她感谢，网友也对SE7EN称赞不已：「向岳母求婚真的太感动了」、「SE7EN好帅气、有魅力」、「为岳母著想的心意太赞了ᅲᅲ」、「 不仅要当岳母的儿子还决定住在多海家，真是最棒的老公」、「李多海抓住了好男人」、「是我见过最美丽的婚礼」、「我也看哭了」、「两人一定要幸福啊」。



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