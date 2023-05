太暖心！《瑞镇家》最后一天拍摄结束后，V亲自做了热狗、炸鸡给在外面等待的粉丝们！

由李瑞镇、郑裕美、朴叙俊、崔宇植和V(金泰亨)出演的《瑞镇家》在日前的播出中,迎来最后一天的营业。

近日,有粉丝分享道《瑞镇家》拍摄最后一天的后记:「工作人员说泰亨为了对粉丝们表示感谢送了吃的,还进行了小演出。之后泰亨跟大家说了再见,虽然没有舞台,但还是简单跳了《Run BTS》。」

另一名粉丝也晒出热狗、炸鸡的照片,并写下:「墨西哥的阿米在《瑞镇家》拍摄现场等待,泰亨对他们表示感谢还送他们吃的,非常开朗的和阿米们告别了,是我见过的爱豆里最美好的。」节目中也可以看到,在营业额超过12000比索之后,他们就关店了,但是这时 V 还在厨房做热狗和炸鸡,原来是为了给在外面等待的粉丝们啊!

