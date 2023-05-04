太暖心！《瑞镇家》最后一天拍摄结束后，V亲自做了热狗、炸鸡给在外面等待的粉丝们！

由李瑞镇、郑裕美、朴叙俊、崔宇植和V（金泰亨）出演的《瑞镇家》在日前的播出中，迎来最后一天的营业。

近日，有粉丝分享道《瑞镇家》拍摄最后一天的后记：「工作人员说泰亨为了对粉丝们表示感谢送了吃的，还进行了小演出。之后泰亨跟大家说了再见，虽然没有舞台，但还是简单跳了《Run BTS》。」

另一名粉丝也晒出热狗、炸鸡的照片，并写下：「墨西哥的阿米在《瑞镇家》拍摄现场等待，泰亨对他们表示感谢还送他们吃的，非常开朗的和阿米们告别了，是我见过的爱豆里最美好的。」节目中也可以看到，在营业额超过12000比索之后，他们就关店了，但是这时 V 还在厨房做热狗和炸鸡，原来是为了给在外面等待的粉丝们啊！

[INFO] Mexican Armys present at the recording site for Jinny’s Kitchen’s finale shared that Taehyung had sent food for the Armys waiting at the set as a token of his gratitude and rushed down to bid good bye to them



“Without a doubt the most beautiful idol I have ever met” pic.twitter.com/s9AyyfNcrR — TAE GUIDE (@taeguide) April 28, 2023

而《瑞镇家》最后一集预告中，也会公开 V 在店门口跳《Run BTS》的片段，此外五人也在首尔相聚，回答一些观众们好奇的问题。李瑞镇也解释播出的内容还不到他们实际做的三分之一，甚至还抱怨：「他们为了拉面吵架的那个部分，那个真的很好笑，但是被剪掉了。」期待大家还会爆料什么呢 XD



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