《纸之月》金瑞亨运气真的太好！多次与李施优关系就要曝光却总化险为夷，但窃取客户款项岌岌可危（EP.7 - 8）

[有雷] 《纸之月》下周即将步入大结局，随著剧情越来越紧张，收视率也略为上升。金瑞亨与李施优依旧爱得火热，而金瑞亨似乎已经习惯将客户的大笔资金占为己有，完全没有要归还的想法，出手相当阔绰。但除了她以外，银行中还有另一位行员也在盗取公款……

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《纸之月》刘梨华（金瑞亨饰）食髓知味，除了大手笔买了多种家电，也同时为热恋中的小鲜肉尹旻载（李施优饰）以及老公买了同款高级衬衫，与尹旻载约会时还差点被老公撞见，但正好副社长夫人也在现场，化险为夷。黎华老公的客户甚至看上了梨华的工作实力而想挖角，但梨华拒绝离开现职，这让老公相当不悦，要求立即归还这几年他的存款，梨华思考著该如何拿出一亿现金。



梨华为尹旻载准备了一个写作工作室，甚至还有绣上了他名字的导演专用椅，让旻载相当开心。而旻载穿著名牌鞋子还开车等等的行径，也让身边的好友怀疑起他的资金来源，也猜到他被多金的有夫之妇包养，旻载觉得这一切都是要归还的，并且他也已经赌上自己的人生。



另一行员李楼利（尹宝拉饰）也偷偷移转银行内的破损货币供应男友，不过她身上有著多处伤痕，而她也怀疑起梨华的行为，拍下照片并威胁她要公开外遇事实，梨华赶到她家发现家暴现场，梨华老公也跟踪她来到此地，於是直接联想到梨华拿自己的钱借给同事楼利，所以才拿不出那一亿元，梨华又再度掩盖了外遇事实。不过楼利却紧咬不放，要求梨华真正拿出五千万给她，梨华谎称自己投资了期货。



梨华故技重施，又找上了想用自己的私房钱投资的富太太们，谎称所提领的现金已无法购买优惠商品，而客户决定转为定存，她却告诉银行内部客户决定注销此存摺，又直接收到了大笔现金。银行总部突然前来分行稽核，在公司内的楼利躲进厕所，把身上所有的废弃纸币全部倒进马桶，梨华则是在外将自己之前所制作的假文宣与笔记全数烧毁！但富太太们却突然出现……



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