这就是同公司的好处啦！朴宝剑为太阳新歌〈Seed〉伴奏：「对不起了太阳OPPA，我全程都在看宝剑～」

耳朵跟眼睛都享福了，非常值得收藏的影片啊！TAT

BIGBANG太阳（TAEYANG）近期发行的第二张迷你专辑《Down to Earth》除了收录与 BTS 成员 Jimin 的合作曲〈VIBE〉，还与 Lisa 合作了一首〈‘Shoong!〉，历代级的组合让大众不停惊艳外，新歌〈Seed〉的特别live版本神秘嘉宾居然是演员朴宝剑，网友也惊呼太阳的人脉之广到无边际。



▼〈Seed〉特别live版，朴宝剑投入感情的纯钢琴伴奏，再加上太阳的神级歌喉，还有都市夜景帮衬，整个影片的氛围真的是太优质 啦～！



大家是不是也特别喜欢这个版本呢？



网友留言：「太阳的惊喜真的给不完耶，人脉太强了」、「对不起了太阳OPPA，我全程都在看宝剑～」、「眼睛跟耳朵同时享福了」、「这就是同公司的好处啦！」、「这肯定也是公司福利的一环」、「好新鲜的组合唷」、「疯了疯了疯了」、「谢谢咏培（太阳的本名）」、「你的眼、鼻、唇、甚至是那弹钢琴的指尖，全部都～～～让我感受到了一切！」

▼TAEYANG〈‘Shoong!〉feat. LISA of BLACKPINK：



▼TAEYANG〈VIBE〉feat. Jimin of BTS：



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