太暖心！《瑞鎮家》最後一天拍攝結束後，V親自做了熱狗、炸雞給在外面等待的粉絲們！

由李瑞鎮、鄭裕美、朴敘俊、崔宇植和V（金泰亨）出演的《瑞鎮家》在日前的播出中，迎來最後一天的營業。

近日，有粉絲分享道《瑞鎮家》拍攝最後一天的後記：「工作人員說泰亨為了對粉絲們表示感謝送了吃的，還進行了小演出。之後泰亨跟大家說了再見，雖然沒有舞台，但還是簡單跳了《Run BTS》。」

另一名粉絲也曬出熱狗、炸雞的照片，並寫下：「墨西哥的阿米在《瑞鎮家》拍攝現場等待，泰亨對他們表示感謝還送他們吃的，非常開朗的和阿米們告別了，是我見過的愛豆裡最美好的。」節目中也可以看到，在營業額超過12000比索之後，他們就關店了，但是這時 V 還在廚房做熱狗和炸雞，原來是為了給在外面等待的粉絲們啊！

[INFO] Mexican Armys present at the recording site for Jinny’s Kitchen’s finale shared that Taehyung had sent food for the Armys waiting at the set as a token of his gratitude and rushed down to bid good bye to them



“Without a doubt the most beautiful idol I have ever met” pic.twitter.com/s9AyyfNcrR — TAE GUIDE (@taeguide) April 28, 2023

而《瑞鎮家》最後一集預告中，也會公開 V 在店門口跳《Run BTS》的片段，此外五人也在首爾相聚，回答一些觀眾們好奇的問題。李瑞鎮也解釋播出的內容還不到他們實際做的三分之一，甚至還抱怨：「他們為了拉麵吵架的那個部分，那個真的很好笑，但是被剪掉了。」期待大家還會爆料什麼呢 XD



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