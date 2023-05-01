ASTRO文彬逝世10日车银优憔悴复工！唱《Focus on me》被歌词勾起悲伤情绪眼里全是泪水

ASTRO车银优的演出状态令粉丝们担心不已。

4月30日车银优亮相泰国 KonnecThai 活动，唱歌途中被拍到眼睛里噙满泪水，这一幕看得网友和粉丝十分心痛。 公开的影片中车银优正在演唱《Focus on me》，唱到一半时候眼睛就开始湿润，努力地克制不让自己眼泪流下来。 相关影片传回韩国后，众人关注到了这首歌的歌词，其中有「关注我，听我的声音，倚靠在我的肩上，你可以依靠我，不要忘了我，一直为你加油的人。 关注我，我在这里，一直在你身边，如果听见我微弱的声音，请向前一大步」。 粉丝们猜测这句歌词让车银优心绪不宁，纷纷在网上鼓励车银优：「如果难过的话，就先好好休息吧」、「想哭的时候就大声哭出来」、「银优啊，你一定要加油啊」等。

you were so so amazing today, bub!standing there is already a big thing yet you still manage to finish up a wonderful performance. im so proud of you, i hope you will take your time to heal and move forward from this #KonnecThaiXChaEunWoo #차은우pic.twitter.com/DL9PXVTWPn — gail (@loevpmh) April 30, 2023

4月19日，车银优的同团队友文彬被发现在家中身亡，原本在国外有工作的车银优接获噩耗后，立刻返韩奔丧，在给文彬的告别信中承诺「你留下的那些我会负起责任，我爱你，对不起，朋友啊」。没过几日车银优就按原定计画访泰参加了韩泰交流活动「KonnecThai」，活动前期的拍照环节中，车银优就被拍到神情憔悴，哪怕微笑也笑意不达眼底，却也始终保持最好的一面给粉丝，敬业模样让粉丝相当心疼。

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