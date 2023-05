ASTRO文彬逝世10日车银优憔悴复工！唱《Focus on me》被歌词勾起悲伤情绪眼里全是泪水

ASTRO车银优的演出状态令粉丝们担心不已。

4月30日车银优亮相泰国 KonnecThai 活动,唱歌途中被拍到眼睛里噙满泪水,这一幕看得网友和粉丝十分心痛。 公开的影片中车银优正在演唱《Focus on me》,唱到一半时候眼睛就开始湿润,努力地克制不让自己眼泪流下来。 相关影片传回韩国后,众人关注到了这首歌的歌词,其中有「关注我,听我的声音,倚靠在我的肩上,你可以依靠我,不要忘了我,一直为你加油的人。 关注我,我在这里,一直在你身边,如果听见我微弱的声音,请向前一大步」。 粉丝们猜测这句歌词让车银优心绪不宁,纷纷在网上鼓励车银优:「如果难过的话,就先好好休息吧」、「想哭的时候就大声哭出来」、「银优啊,你一定要加油啊」等。

you were so so amazing today, bub!standing there is already a big thing yet you still manage to finish up a wonderful performance. im so proud of you, i hope you will take your time to heal and move forward from this #KonnecThaiXChaEunWoo #차은우pic.twitter.com/DL9PXVTWPn