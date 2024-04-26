金智媛&具教焕接替韩韶禧代言烧酒品牌！首组广告公开：互相守护太心动

韩国乐天集团旗下著名烧酒品牌「初饮初乐」今年3月与韩韶禧合约期满不续约，今日公开了两位全新代言人——演员金智媛和具教焕，收获不少好评。

金智媛和具教焕近日各携新剧《泪之女王》和《寄生兽：灰色部队》受到瞩目，最近为初饮初乐拍摄了2支影片广告，主题是「永远从你身边的初饮初乐开始」。





广告以一人主演、一人担任画外音的方式拍摄，金智媛篇里，她时而和朋友聚餐、时而在家独酌，具教焕以初饮初乐的视角守护在身边：「很久没你消息... 记得第一次见面那天吗？从那时开始，你一直在摇晃我的心。 」



具教焕篇换成金智媛扮演初饮初乐，陪伴他求职、MT，嫉妒地说：「你最近是不是见别的孩子了？怎么能这样对我！我们一起哭一起笑的日子多么开心，第一次摇晃你心的人也是我啊。 」



此外，韩韶禧去年3月签约初饮初乐代言人、仅仅一年就被换掉，与前辈代言人秀智4年、李孝利6年、申敏儿2年、BLACKPINK Jennie 2年相比格外短暂。 有猜测换人是因韩韶禧恋情风波，对此初饮初乐表示早在恋情曝光前就已决定不续约，但业内人士透露其实是韩韶禧不受控的个性令品牌方感到风险。

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