ASTRO文彬逝世10日車銀優憔悴復工！唱《Focus on me》被歌詞勾起悲傷情緒眼裡全是淚水

ASTRO車銀優的演出狀態令粉絲們擔心不已。

4月30日車銀優亮相泰國 KonnecThai 活動，唱歌途中被拍到眼睛裡噙滿淚水，這一幕看得網友和粉絲十分心痛。 公開的影片中車銀優正在演唱《Focus on me》，唱到一半時候眼睛就開始濕潤，努力地克制不讓自己眼淚流下來。 相關影片傳回韓國後，眾人關注到了這首歌的歌詞，其中有「關注我，聽我的聲音，倚靠在我的肩上，你可以依靠我，不要忘了我，一直為你加油的人。 關注我，我在這裡，一直在你身邊，如果聽見我微弱的聲音，請向前一大步」。 粉絲們猜測這句歌詞讓車銀優心緒不寧，紛紛在網上鼓勵車銀優：「如果難過的話，就先好好休息吧」、「想哭的時候就大聲哭出來」、「銀優啊，你一定要加油啊」等。

you were so so amazing today, bub!standing there is already a big thing yet you still manage to finish up a wonderful performance. im so proud of you, i hope you will take your time to heal and move forward from this #KonnecThaiXChaEunWoo #차은우pic.twitter.com/DL9PXVTWPn — gail (@loevpmh) April 30, 2023

4月19日，車銀優的同團隊友文彬被發現在家中身亡，原本在國外有工作的車銀優接獲噩耗後，立刻返韓奔喪，在給文彬的告別信中承諾「你留下的那些我會負起責任，我愛你，對不起，朋友啊」。沒過幾日車銀優就按原定計畫訪泰參加了韓泰交流活動「KonnecThai」，活動前期的拍照環節中，車銀優就被拍到神情憔悴，哪怕微笑也笑意不達眼底，卻也始終保持最好的一面給粉絲，敬業模樣讓粉絲相當心疼。

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