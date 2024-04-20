【大结局】《美好世界》秀浩投敌、善律挨揍、关键证物被毁，秀贤的追凶计划究竟能否成功？（EP.13-14）

前面的蓄力都是为了最后两集，真的十分精彩！

《美好世界》讲述无辜失去年幼儿子的殷秀贤亲自处决逃脱法网的加害者后，付出代价并遇见了拥有相同伤痛的人，最终解开神秘事件的真相、获得灵魂与内心的治愈。



*以下包含第13、14集关键内容！



真相与和解

事故当天的真相是：金俊酒驾撞到建宇后担心对自己竞选不利便叫权志雄顶罪，「报酬」是让权志雄儿子善律顺利接受心脏移植手术，权志雄於是狠心开车碾过意识清醒的建宇。 善律认为是自己间接导致建宇去世，对秀贤道歉，秀贤却安慰说不是他的错，并为杀死善律父亲道歉。 两个曾为彼此造成不可磨灭痛苦的人，终於化解多年来的怨恨。



秀浩的致命一击

秀贤想揭露那天的真相，警察和记者都畏惧金俊而不敢配合。 秀贤於是以出版新书之名召开记者会，在各国记著面前宣布杀害建宇的凶手就是总统竞选人金俊。



金俊威胁秀浩拿来平板电脑并毁掉证物，还调动网军攻击抹黑秀贤。 与此同时，曾获得秀贤帮助的人们纷纷为她发声，一起站在她身后参加示威。 这时大屏幕播出了秀浩的独家报道，内容竟是金俊教唆杀人的影音证据！

原来秀浩一直没有屈服，之前只是假装加入金俊阵营，暗地里与善律和李汉尚合作。 善律拉拢金俊秘书从而保住录音原件，在秘书纽扣里安装针孔摄影机，拍下了金俊在善律诱导下亲口承认罪行的影片。正在举办竞选造势活动的金俊立即遭逮捕，最终被判无期徒刑。



「现在没事了」

6年后，秀贤带著新书参加签售会，善律回到医大读书、在医院实习，不再浪费自己的人生。 善律远远看著秀贤，就像6年前她说的那样发去一封简讯：「现在没事了。 」两人相视一笑，明白那份伤痛已经成为人生的过去时。



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