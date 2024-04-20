悼念ASTRO文彬过世一周年，队友JINJIN公开生前合录歌《FLY》、车银优MJ感性留言：「真的很想你，爱你」
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悼念ASTRO文彬过世一周年，队友JINJIN公开生前合录歌《FLY》、车银优MJ感性留言：「真的很想你，爱你」

明星   2024年4月20日   星期六14:30   Sani  

（封面图源：TVDaily，IG@eunwo.o_c）

昨天（4月19日）是ASTRO成员文彬一周年忌日，生前与队友JINJIN合作录制的歌曲《FLY》首次上线公开，车银优也在IG转发歌曲表达思念之情。

这首歌《FLY》由JINJIN亲自参与词曲创作和编曲演奏，文彬也参与了演唱部份。 久违听到文彬的声音，很多粉丝表示十分感动和温暖、眼泪流不停，亦感谢JINJIN为这首歌公开所做出的努力。

车银优在个人IG限动转发这首歌，写道：「真的很想你，爱你。 」队友MJ亦转发留言：「谢谢你，爱你。 」
（图源：IG@eunwo.o_c、MJ_7.7.7）

此外，文彬去年4月19日突然离开，令队友和粉丝深受打击。 当时在美国工作的车银优立即赶回韩国，与ASTRO队友、亲友、公司职员一起陪文彬走完最后一程。
（图源：TVDaily）

文彬墓地没有公开地址，所属社在京畿道国清寺设置长期开放的「月之空间」以便粉丝探访悼念。

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