这个组合对眼睛很好！《Wonderland》剧组齐聚「百想」，汤唯、朴宝剑、秀智开心晒照

求《Wonderland》快快上映！至少已经等3年了～

「‎第59届百想艺术大赏‎」於上周五（28日）举行，本届主持人由申东烨、秀智、朴宝剑担任，除了第57届适逢朴宝剑入伍期间，这是他们继第54届、第55届、第56届、第58届后第五次合作。

其中，汤唯以《分手的决心》获得百想「影后」，作品更成为本届百想电影部门之「大赏」。值得一提的是，汤唯12年前曾以《晚秋》获得百想「影后」，也让网友们直呼：「韩国人真的很爱汤唯！」







主持人之一的秀智通过个人Instagram分享与汤唯、朴宝剑的合照，她留言：「《Wonderland》TEAM。汤欧腻，宝剑欧吧，还有我..」汤唯站在秀智及朴宝剑的中间，三位演员一字排开，男帅女美、画面相当和谐。

《‎ Wonderland ‎》由汤唯的丈夫金泰勇导演执导，描述利用AI技术让委托人在「Wonder Land」这个虚拟世界中，与因各种原因无法再见到的思念之人重逢的温暖故事，由孔刘、汤唯、郑有美、崔宇植、朴宝剑、秀智等组成「梦幻组合」。2020年便开机拍摄，历经朴宝剑入伍又退伍，朴宝剑与秀智更三搭主持「百想」，但电影一直处於「待上映」的状态。希望可以赶快在院线看到！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻