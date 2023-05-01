《朝鲜律师》禹棹奂与苞娜「雨中共骑」超浪漫！苞娜为救心上人自揭公主身份（EP.9 - 10）

[有雷] 《朝鲜律师》禹棹奂与苞娜恋情高速升温的同时，苞娜的真实公主身份却也渐渐藏不住。这一次禹棹奂的委托人竟是皇上殿下本人，一宗离奇命案牵涉到朝廷最高势力元相，但在他破案的同时，也遭到元相诬陷为杀人嫌犯！

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朝廷中元相势力渐渐坐大，殿下开始连任命官职都被元相阻挡，让殿下备感威胁。於是决定亲自找上姜翰秀（禹棹奂饰）委托一宗离奇命案。姜翰秀原本想尽办法要见到殿下一面，想不到得来全不费工夫，他也相当乐意为殿下调查此案。



在此同时，姜翰秀也被元相的儿子柳至善（车学沇饰）提醒，与他待在一起的所愿（苞娜饰）可能陷入危险，於是姜翰秀表示要解雇她的助理工作，还送上一把小刀给她，要她学会保护自己。所愿转而找上柳至善，还是希望能够参与案件调查，两人关系越来越近，引来姜翰秀的担忧。不过所愿也表达了自己的心意，两人更在雨中共同骑马赶路，相当浪漫。





这宗命案於是开始由姜翰秀与柳至善加所愿三人共同调查，姜翰秀与另外两人的角度特别不同，甚至所愿还制造疑似真凶的碑女逃亡的假象，想让案件更加快速落幕，不过姜翰秀依旧以自己的方式查出了案件的真正主谋，不过在此同时，姜翰秀却也被指出是杀害秋荣雨的真凶。在港口被逮捕的姜翰秀，多亏了公主前来营救，但姜翰秀看见公主原来就是自己最爱的所愿，心情却变得相当复杂。



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