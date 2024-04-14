【韩网热帖】参加婚礼时发现新郎长这样，你打算宣传到什么时候（feat.车银优）

谁会不喜欢帅哥呢？

Theqoo上有网友以「参加婚礼时发现新郎长这样，你打算宣传到什么时候」，并贴出了多张车银优的照片，引爆网友的评论。



大家纷纷表示：

1. 参加这场婚礼将是我人生重大经历之一

2. 感叹一句「哇喔~~~~」之后吃饭、再和他聊几句，然后结束

3. 临死之前我都要再说一次，告诉大家那场婚礼新郎的脸在发光

4. 车银优这种颜值的话从入场开始就会引爆热议吧，怎么可能不关注他

5. 我看过不停夸新郎帅尔另新娘伤心的婚礼，老实说新娘才是整场婚礼的中心啊，没礼貌的人太多了

6. 如同《坛君神话》一般永流传

7. 我妈的朋友和帅哥结婚了，都过去30年了我妈还会提到那场婚礼，如果新郎是车银优的话，客人们中那些已婚女性们会产生短暂的忧郁症吧

8. 我要讲一辈子

9. 每次见到请我去参加婚礼的朋友都会夸一遍的程度

10. 每次和朋友聚会都会说一遍，如同一个全新的故事

11. 一辈子，死之前也会告诉子孙后代，让这个传说传下去

12. 虽然是别人的老公，但我会去关注他的IG

13. 我在路上见过一次车银优，先是看到一片光，然后是爆帅的一张脸，人走过去之后才后知后觉地发现是车银优，我要说500年

14. 直到下下下下*100000000婚礼还会讲，孙子孙女结婚的时候掏出当年的照片，「你们看啊，他真的非常帅」

15. 至少要说上3代吧

16. 家里长辈也会提起以前参加婚礼时的故事，哈哈哈，这种颜值的话我估计也会说一辈子

17. 子孙代代，而且这辈子都会以「帅哥xxx」来称呼他

18. 哪怕不熟，我也会求他请我去他家玩

19. 5年前我和朋友在一家咖啡厅看到一位帅哥，到现在我和朋友见面的时候还会提到他，帅哥是稀有动物啊

20. 哪怕他离婚了，我也会说一辈子

21. 死而复生都还会惦记，这种帅哥很稀有，绝对是古典传说级

22. 等我老了住进养老院，还要继续告诉里面的护工

原文：https://theqoo.net/square/3173665765

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