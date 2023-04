《非常律师禹英禑》朴恩斌拿下「百想大赏」有多厉害？评审全票通过！继金惠子、刘在锡后的最年轻得主

「百想大赏」如果没有特别大的影响力,是不可能会拿到的,虽然是90后出生的朴恩斌,却也已经是出道了26年的资深演员,来看看在她之前的大赏个人得主是谁,你就能明白她有多厉害。

先说说谁可以拿下「百想艺术大赏」的最高荣誉大赏这个伟大的奖,首先,针对电视圈TV部门,只要是电视剧、演员、综艺节目、主持人(喜剧演员)等,以及团队的人员,像是导演、编剧、PD…等等的主要人物,都可能是「大赏」的得主。



评审可以把「大赏得主」颁给团队或者是个人,这份肯定也包含了对整个演艺圈的影响力,当然,拥有坚强实力是一定要的。

我们先用2010年后的TV部门大赏个人得主举例:

2011年(第47届)炫彬《秘密花园》

2013年(第49届)刘在锡《无限挑战》、《Happy Together 3》、《Running Man》

2014年(第50届)全智贤《来自星星的你》

2019年(第55届)金惠子《如此耀眼》

2021年(第57届)刘在锡《玩什么好呢?》、《刘QUIZ ON THE BLOCK》

2023年(第59届)朴恩斌《非常律师禹英禑》



前一届(2022年第58届)的得主还是在全球都拥有超高人气的《鱿鱼游戏》,这样看下来,是不是更能明白朴恩斌以个人身份拿下「大赏」有多难能可贵跟厉害了呢?更何况,还是评审一致全票通过的得主,真正明白了小鲸鱼的影响力。



▼朴恩斌拿下「大赏」的得奖感言影片:



最后,再次恭喜朴恩斌拿下【第59届百想艺术大赏】的「TV部门-大赏」这么重要的奖项,这份肯定真的得来不易,恭喜你!!!



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻