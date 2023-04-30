《非常律师禹英禑》朴恩斌拿下「百想大赏」有多厉害？评审全票通过！继金惠子、刘在锡后的最年轻得主

「百想大赏」如果没有特别大的影响力，是不可能会拿到的，虽然是90后出生的朴恩斌，却也已经是出道了26年的资深演员，来看看在她之前的大赏个人得主是谁，你就能明白她有多厉害。

先说说谁可以拿下「百想艺术大赏」的最高荣誉大赏这个伟大的奖，首先，针对电视圈TV部门，只要是电视剧、演员、综艺节目、主持人（喜剧演员）等，以及团队的人员，像是导演、编剧、PD…等等的主要人物，都可能是「大赏」的得主。



评审可以把「大赏得主」颁给团队或者是个人，这份肯定也包含了对整个演艺圈的影响力，当然，拥有坚强实力是一定要的。

我们先用2010年后的TV部门大赏个人得主举例：

2011年（第47届）炫彬《秘密花园》

2013年（第49届）刘在锡《无限挑战》、《Happy Together 3》、《Running Man》

2014年（第50届）全智贤《来自星星的你》

2019年（第55届）金惠子《如此耀眼》

2021年（第57届）刘在锡《玩什么好呢?》、《刘QUIZ ON THE BLOCK》

2023年（第59届）朴恩斌《非常律师禹英禑》



前一届（2022年第58届）的得主还是在全球都拥有超高人气的《鱿鱼游戏》，这样看下来，是不是更能明白朴恩斌以个人身份拿下「大赏」有多难能可贵跟厉害了呢？更何况，还是评审一致全票通过的得主，真正明白了小鲸鱼的影响力。



▼朴恩斌拿下「大赏」的得奖感言影片：



最后，再次恭喜朴恩斌拿下【第59届百想艺术大赏】的「TV部门－大赏」这么重要的奖项，这份肯定真的得来不易，恭喜你!!!



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