许光汉化身小粉丝分享「韩国百想行」与艺人们的合照：和女神IU同框，还有宋慧乔的粉丝视角～

IU 的「百想行」也PO了跟许光汉的合照啊！！！！两人是不是有机会来个合作呢～？祈祷有天两人能出个合作曲，或是许光汉直接上《IU's Palette》合唱吧，切拜～。

凭藉电视剧《想见你》在韩国拥有超高人气的演员许光汉，受邀参加第59届《百想艺术大赏》成为颁奖嘉宾，最终惊喜配对了《模范计程车2》李帝勋，双帅合体真的是本次典礼的一大亮点！



除此之外，许光汉还分享了跟 IU、金钟国、《浪漫速成班》卢允瑞...等艺人们的合照！引发网友热门议论。



许光汉配文发表了感想：「谢谢百想艺术大赏，很荣幸能跟帝勋欧巴ㄧ起颁奖，谢谢如此温柔的对待。接下来⋯我的百想日记。」另一边我们的帝勋欧巴(??XD)也分享了和许光汉的合照，两位都超童颜的～。



此外，IU 的 IG 也分享了跟许光汉的合照（藏在最后一张像惊喜彩蛋的感觉），而且是只分享了跟许光汉的合照哦～！韩国艺人们看到《想见你》的许光汉出现，想必也是非常惊喜的。



最后，许光汉也拍下了宋慧乔上台领奖的那一幕，粉丝视角让网友们相当满足，我们乔妹当晚真的超美！



而许光汉所主演的电影《关於我和鬼变成家人的那件事》（Marry My Dead Body）也预计在5月17日於韩国CGV上映。

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