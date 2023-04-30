朴宝剑&任时完今日结伴参加马拉松！网偶遇惊呼：「挡住脸都帅得像外星人！」
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朴宝剑&任时完今日结伴参加马拉松！网偶遇惊呼：「挡住脸都帅得像外星人！」

明星   2023年4月30日   星期日13:11   Sani  

朴宝剑和任时完同为小有名气的跑步爱好者，经常和前辈Sean一起运动、 做公益，今天更被网友拍到结伴参加首尔半程马拉松，混在人群中都帅得十分醒目啊！

首尔半马今日上午从光化门开跑，有位在现场工作的韩国网友发现朴宝剑和任时完也在参赛人群中，激动拍了短片分享到Twitter：「朴宝剑遮著脸，虽然看不到脸，但鼻子线条和脸的size根本就是外星人。 讲真的，只有拳头那么小。」

任时完不断和旁人讲话、拉著朴宝剑耳语，十分活跃; 朴宝剑则用帽子和面罩遮住脸，沉默地整理衣服，远看都十分有型。

虽然脸被遮得严严实实，但还是有不少人认出朴宝剑，毕竟这个身高和比例真的太醒目了XD

结束后，一同参加半马的Unknown Crew跑友会其他成员陈泰贤、朴智慧（音）等等也分享了合照，大家看起来都好有活力！

（图源：IG@j.anagram）

朴宝剑和任时完对跑步的热爱可谓有目共睹，前天晚上两人分别作为入围演员和MC出席百想艺术大赏颁奖礼，之前几个小时还和Sean一起跑步并合照认证，真的是健康生活的榜样啊！

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