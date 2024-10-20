《黑白大厨》爱德华李和刘在锡原来是「同龄朋友」，希望找人投资开餐厅连名字都想好了～

《黑白大厨：料理阶级大战》爱德华李（李均）厨师真的越看越可爱，健谈的模样相当亲切讨喜～！原来他跟大神刘在锡年纪一样啊～。

tvN 热门访谈节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》邀请到了 Netflix 料理热门实境秀《黑白大厨：料理阶级大战》的冠亚军出演，权圣晙和爱德华李同框受访，节目也因此获得了相当高的关注度。



虽然《黑白大厨》播出后，许多厨师的餐厅都一位难求，订位满满满，但很可惜的是，爱德华李厨师的餐厅在美国，偏偏节目在那边的热度不高，虽然也有人认出他，但影响力其实没有很大，假如是在韩国的话肯定会高朋满座。



如果在韩国有餐厅就好了，爱德华李表示：「假如...你们有认识有钱的投资者的话，拜托请介绍给我认识，我也想在韩国开间餐厅。」曹世镐立刻附和：「太好了！那名有钱的投资者刚好就在这里。」指向了刘在锡，引起现场大爆笑。





而且两人刚好都属鼠（1972年生），年纪一样大啊！开心的握手认友，爱德华李也反应很快、非常有sense的取名「属鼠餐厅」。刘在锡听完也开心附和：「前面一定要加上爱德华李、属鼠餐厅。」



虽然不确定这个餐厅会不会开成功，但希望两位同龄朋友可以经常互动，请爱德华李也可以上刘在锡的其他节目，一定会很有趣的～。

▼两人还有在节目上展现厨艺，看了好饿啊～：



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