《非常律師禹英禑》朴恩斌拿下「百想大賞」有多厲害？評審全票通過！繼金惠子、劉在錫後的最年輕得主

「百想大賞」如果沒有特別大的影響力，是不可能會拿到的，雖然是90後出生的朴恩斌，卻也已經是出道了26年的資深演員，來看看在她之前的大賞個人得主是誰，你就能明白她有多厲害。

先說說誰可以拿下「百想藝術大賞」的最高榮譽大賞這個偉大的獎，首先，針對電視圈TV部門，只要是電視劇、演員、綜藝節目、主持人（喜劇演員）等，以及團隊的人員，像是導演、編劇、PD…等等的主要人物，都可能是「大賞」的得主。



評審可以把「大賞得主」頒給團隊或者是個人，這份肯定也包含了對整個演藝圈的影響力，當然，擁有堅強實力是一定要的。

我們先用2010年後的TV部門大賞個人得主舉例：

2011年（第47屆）炫彬《秘密花園》

2013年（第49屆）劉在錫《無限挑戰》、《Happy Together 3》、《Running Man》

2014年（第50屆）全智賢《來自星星的你》

2019年（第55屆）金惠子《如此耀眼》

2021年（第57屆）劉在錫《玩什麼好呢?》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》

2023年（第59屆）朴恩斌《非常律師禹英禑》



前一屆（2022年第58屆）的得主還是在全球都擁有超高人氣的《魷魚遊戲》，這樣看下來，是不是更能明白朴恩斌以個人身份拿下「大賞」有多難能可貴跟厲害了呢？更何況，還是評審一致全票通過的得主，真正明白了小鯨魚的影響力。



▼朴恩斌拿下「大賞」的得獎感言影片：



最後，再次恭喜朴恩斌拿下【第59屆百想藝術大賞】的「TV部門－大賞」這麼重要的獎項，這份肯定真的得來不易，恭喜妳!!!



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