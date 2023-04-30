《非常律師禹英禑》朴恩斌拿下「百想大賞」有多厲害？評審全票通過！繼金惠子、劉在錫後的最年輕得主
廣告

《非常律師禹英禑》朴恩斌拿下「百想大賞」有多厲害？評審全票通過！繼金惠子、劉在錫後的最年輕得主

明星   2023年4月30日   星期日11:42   Mico   3

（封面圖源：youtube@백상예술대상）

「百想大賞」如果沒有特別大的影響力，是不可能會拿到的，雖然是90後出生的朴恩斌，卻也已經是出道了26年的資深演員，來看看在她之前的大賞個人得主是誰，你就能明白她有多厲害。

先說說誰可以拿下「百想藝術大賞」的最高榮譽大賞這個偉大的獎，首先，針對電視圈TV部門，只要是電視劇、演員、綜藝節目、主持人（喜劇演員）等，以及團隊的人員，像是導演、編劇、PD…等等的主要人物，都可能是「大賞」的得主。
（圖源：第59屆《百想藝術大賞》海報）

評審可以把「大賞得主」頒給團隊或者是個人，這份肯定也包含了對整個演藝圈的影響力，當然，擁有堅強實力是一定要的。

我們先用2010年後的TV部門大賞個人得主舉例：

2011年（第47屆）炫彬《秘密花園》
2013年（第49屆）劉在錫《無限挑戰》、《Happy Together 3》、《Running Man》
2014年（第50屆）全智賢《來自星星的你》
2019年（第55屆）金惠子《如此耀眼》
2021年（第57屆）劉在錫《玩什麼好呢?》、《劉QUIZ ON THE BLOCK》
2023年（第59屆）朴恩斌《非常律師禹英禑》
（圖源：IG@eunbining0904）

前一屆（2022年第58屆）的得主還是在全球都擁有超高人氣的《魷魚遊戲》，這樣看下來，是不是更能明白朴恩斌以個人身份拿下「大賞」有多難能可貴跟厲害了呢？更何況，還是評審一致全票通過的得主，真正明白了小鯨魚的影響力。
（圖源：IG@eunbining0904）

▼朴恩斌拿下「大賞」的得獎感言影片：

最後，再次恭喜朴恩斌拿下【第59屆百想藝術大賞】的「TV部門－大賞」這麼重要的獎項，這份肯定真的得來不易，恭喜妳!!!
（圖源：IG@eunbining0904）

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
  • 完整報導，回顧朴恩斌獲獎時的感動瞬間👉https://www.koreastardaily.com/tc/news/147240
    51分前
  • 用實力證明 👍👍🎉🎉
    57分前
  • 認為百想不夠大的平常根本沒關注韓國演藝圈
    30分前
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 《非常律師禹英禑》朴恩斌拿下「百想大賞」有多厲害？評審全票通過！繼金惠子、劉在錫後的最年輕得主
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手