【第59届百想艺术大赏】「迷妹」又出动了！宋慧乔凭《黑暗荣耀》获「视后」，韩韶禧IG限动截图祝贺

「第59届百想艺术大赏」於昨晚(28日)颁奖,红毯现场可以看‎这里‎,完整名单可以看‎这边‎。而宋慧乔凭去年底(2022年)延续到今年初的Netflix热门剧《黑暗荣耀》拿下「视后」,感言里还提及:「涏镇呐~我现在很开心」,海内、外网友均大赞「实至名归」。

Han So Hee Instagram Story with Song Hye Kyo at the 59th Baeksang Arts Award 2023. Congratulations on winning Best Actress for "The Glory"