【第59届百想艺术大赏】「迷妹」又出动了！宋慧乔凭《黑暗荣耀》获「视后」，韩韶禧IG限动截图祝贺

那三颗「小心心」真的好可爱～

「第59届百想艺术大赏」於昨晚（28日）颁奖，红毯现场可以看‎这里‎，完整名单可以看‎这边‎。而宋慧乔凭去年底（2022年）延续到今年初的Netflix热门剧《黑暗荣耀》拿下「视后」，感言里还提及：「涏镇呐～我现在很开心」，海内、外网友均大赞「实至名归」。

Han So Hee Instagram Story with Song Hye Kyo at the 59th Baeksang Arts Award 2023. Congratulations on winning Best Actress for "The Glory" #HanSohee #Sohee #한소희#SongHyeKyo #BestActress#BaeksangArtsAwards#BaeksangArtsAwards2023 pic.twitter.com/EfCoSMSKb6 — Han So Hee Nation PH (@HanSoHeeNation) April 28, 2023

身为宋慧乔的「迷妹」之一，韩韶禧也马上通过个人Instagram限时动态献上祝贺。截图里的宋慧乔气质出众，眼睛闪亮亮的，并含著微笑。韩韶禧还「后制」加上三颗「小心心」，下方是代表「激动」的动图，可以感受到她喜悦的心情。

说到韩韶禧的「迷妹史」，每每成为‎话题‎。她将与宋慧乔合作新剧《自白的代价》，曾陆续在前辈的Instagram贴文留言：「现在你是我的了！」、「今天我也在做梦成为那只小狗」等，大方向欧尼「示爱」。网友们也纷纷留言：「韩韶禧就是我追星的样子」、「期待两位美女的合作」、「好想赶快看到新作品啊」等。

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