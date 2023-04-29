【第59屆百想藝術大賞】「迷妹」又出動了！宋慧喬憑《黑暗榮耀》獲「視后」，韓韶禧IG限動截圖祝賀

那三顆「小心心」真的好可愛～

「第59屆百想藝術大賞」於昨晚（28日）頒獎，紅毯現場可以看‎這裡‎，完整名單可以看‎這邊‎。而宋慧喬憑去年底（2022年）延續到今年初的Netflix熱門劇《黑暗榮耀》拿下「視后」，感言裡還提及：「涏鎮吶～我現在很開心」，海內、外網友均大讚「實至名歸」。

Han So Hee Instagram Story with Song Hye Kyo at the 59th Baeksang Arts Award 2023. Congratulations on winning Best Actress for "The Glory" #HanSohee #Sohee #한소희#SongHyeKyo #BestActress#BaeksangArtsAwards#BaeksangArtsAwards2023 pic.twitter.com/EfCoSMSKb6 — Han So Hee Nation PH (@HanSoHeeNation) April 28, 2023

身為宋慧喬的「迷妹」之一，韓韶禧也馬上通過個人Instagram限時動態獻上祝賀。截圖裡的宋慧喬氣質出眾，眼睛閃亮亮的，並含著微笑。韓韶禧還「後製」加上三顆「小心心」，下方是代表「激動」的動圖，可以感受到她喜悅的心情。

說到韓韶禧的「迷妹史」，每每成為‎話題‎。她將與宋慧喬合作新劇《自白的代價》，曾陸續在前輩的Instagram貼文留言：「現在你是我的了！」、「今天我也在做夢成為那隻小狗」等，大方向歐尼「示愛」。網友們也紛紛留言：「韓韶禧就是我追星的樣子」、「期待兩位美女的合作」、「好想趕快看到新作品啊」等。

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