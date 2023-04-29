剩下100天！「男神少年时期专业户」南多凛即将退伍，穿上军服的他成熟又帅气

南多凛弟弟今年（2023年）才21岁！当完兵回来就可以专心拚事业了～

童星出身的南多凛曾在多部作品里饰演男演员的童年或少年时期，如：《花样男子》尹智厚（金贤重 饰）、《皮诺丘》奇河明和《当你沉睡时》丁宰璨（李钟硕 饰）、《只是相爱的关系》李康斗（李俊昊 饰）、《Radio Romance》池秀浩（尹斗俊 饰）、《过来抱抱我》蔡焘珍（张基龙 饰）、《狐狸新娘星》李修延（李帝勋 饰）、《Start-Up》韩志平（金宣虎 饰）、《魔幻之音》李乙（池昌旭 饰）等。

2002年出生的他，选择在去年（2022年）入伍。南多凛曾在给粉丝们的文章里提到，他从小就想早点入伍，退伍后将作爲大人、作爲演员，向大家展现更好的面貌。

时光飞逝，南多凛再100天就退伍罗！南多凛的母亲在其官方Instagram帐号分享截图，终於快要等这这一天了。

除了是「男神少年时期专业户」，南多凛也曾以「特别出演」的方式展现强烈存在感，如：《德鲁纳酒店》大洞井神、《某一天灭亡来到我家门前》网路小说作家等，入伍前则主演《优秀巫师贾斗心》、《怪异》等。期待南多凛更加成熟、帅气的模样，未来一定要多多拍戏啊！

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