韩韶禧疑似开小号黑惠利，闺蜜全钟瑞还关注了帐号？

演员韩韶禧因疑似通过IG小号对演员惠利发布恶评而陷入争议。

16日，韩国知名论坛theqoo出现了与此相关的讨论，起因是最近在惠利的官方Instagram帐号上，一位网友（使用者名为catsaretheavengers）发布了恶评，引发了热议。

该帐号的运营者留言道：「你姐姐（指惠利，前男友为柳俊烈）和柳（指韩韶禧的前男友柳俊烈）加起来也比不过（韩韶禧）」、「一开始就以为能吸引到1700万粉丝的智商水准」、「因为韩韶禧，惠利点赞数最近涨了不少，虽然现在都掉光了」等，这些贬低惠利的恶意评论引起了广泛关注。 而问题在於，运营此帐号的用户被演员全钟瑞的官方账号关注，而全钟瑞一直被认为是韩韶禧最亲密的好友之一。



该帐号的创建时间是今年3月，恰逢韩韶禧和柳俊烈的恋情曝光，关於柳俊烈从前女友惠利转向韩韶禧的「换乘恋爱」传闻开始流传，最终在两人分手后，事件才告一段落。

此外，该账号的个人资料图片是一张土星的照片，这一细节也让人更加怀疑此帐号是韩韶禧的私人帐号。 7月2日，韩韶禧在她的IG帐号上也发布了一张相同的土星照片。 相关文章里，除了土星照片外，还包括一张她用套著猫咪手机壳的手机拍照的照片。



对此，韩韶禧的经纪公司Nineato娱乐表示：「我们将进行确认。」 同时，全钟瑞的经纪公司Andmarq也透露：「正在确认中，确认后会发表声明。」



另一方面，韩韶禧自与柳俊烈开始恋爱后就展现了暴走状态。 今年3月15日，关於她与柳俊烈在夏威夷约会的消息曝光后，她表示「这是私生活」对此事保持沉默。然而当天柳俊烈的前女友、歌手兼演员惠利在自己的账号上发布了一条「有趣」的文章，引发了网友对「换乘恋爱」的猜测。 随后，韩韶禧在网上发布了一张手持刀的狗的照片，并写道：「我从不喜欢有前任的人，不会以朋友的名义给别人留有余地，不会对别人感兴趣，也不会破坏他人的恋情。 虽然我喜欢《换乘恋爱》这个节目，但它不存在於我的人生中。 我也觉得有趣。」相关内容和图片在网路上引发了轩然大波。



没过多久，韩韶禧所属公司就发表了官方立场声明，表示「媒体曝光的SNS帐号并非韩素希演员的小号」。 於此同时，全钟瑞所属经纪公司则称：「这是艺人的私生活，难以确认。」

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