宋慧喬曬抱狗照，韓韶禧留言：多麼希望自己是那隻狗狗啊！曾「曖昧」告白：你現在是我的

不愧是有著「小宋慧喬」之稱的韓韶禧，自己就是宋慧喬的最大迷妹。

前不久宋慧喬更新了個人IG，po出了自己抱著愛犬Ruby的照片，她微笑著凝視著鏡頭。 與文同珢的《黑暗榮耀》心情不同，照片中宋慧喬一臉天真爛漫的樣子。 看到照片的韓韶禧在照片下方留言，稱：「今天我也在做夢成為那隻小狗」，大膽向前輩歐尼「示愛」。



宋慧喬和韓韶禧已經確認合作新劇《告白的代價》，顯然韓韶禧已經率先入戲，時不時的就在宋慧喬的IG裡留言。 之前韓韶禧在宋慧喬一張舊照中留言「我也有！！ 我也有在這裡拍過照!!! 」宋慧喬還很寵溺地回復「下次我們一起拍吧!!!! 」。



更吸睛的韓韶禧在宋慧喬宣傳《黑暗榮耀》的IG底下留言：「現在你是我的了！」不僅如此，她還對瘋狂點讚宋慧喬之前的舊貼文，展示了迷妹的一面。 兩位大美女的逗趣又真摯的互動吸引大批粉絲跟著嗨翻，紛紛留言稱：「就愛看美女們的互動」、「韓韶禧就是我追星的樣子」、「期待兩位美女的合作」、「我太愛看美女同框了」。



宋慧喬和韓韶禧攜手合作的《告白的代價》圍繞著殺人案中的兩個女人展開，前者扮演偶然捲入案件，人生發生巨大轉變的美術老師安潤秀（音譯），後者飾演反社會型人格的女人穆恩，她向人生陷入低谷的安潤秀伸出了援手。

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