【K社韩国小百科】外国人不理解韩国的这个文化：为什么你们这么爱刷牙？

在韩国生活过，或者是韩剧粉的朋友们一定都知道韩国人有两大生活习惯，一是冬天也爱穿拖鞋出门，另一个就是刷牙！

说到刷牙，就不得不提韩国人除了在家中刷牙之外，还会在学校、餐厅、办公室、机场等任何有卫生间的地方刷牙！想像一下好几个人站在一起刷牙的场景，确实让外国人匪夷所思。 初次接触韩国刷牙文化的外国朋友，除了震惊还是震惊！2年前一档嘉宾全都是外国人的综艺节目《星桥外国友人》的节目就播出了相关内容，数名嘉宾表示「为什么韩国人每次吃完饭都要刷牙」、「为什么会在公众场合刷牙」等。而这期内容最近重新被放回theqoo上讨论，引起不少韩国网友的关注。



其实这和韩国人的饮食习惯有很大的关系，韩餐的不少料理中都会加入蒜、葱、韭菜等味道较大的食物，并且还会加入辣椒粉等调味料，因此吃完口气偏大，有时候不小心还会有细碎的辣椒粉卡在牙缝之间，为了清除口气，比起嚼口香糖，韩国人更愿意用刷牙来解决这个问题。 同时，在韩国人看来刷牙也并非什么私密的事情，在公众场合刷牙也并非什么需要遮遮掩掩的事情。



其次就是韩国牙科医院的费用真的是太太太贵了，很多牙科费用都无法使用国民健康保险金，维持牙齿健康就是在给自己省钱啊！



对於韩国人的刷牙文化韩网上也有不少网友参与其中，大家留言称：「如果在公司的话无所谓，在其他公众场所我也不会刷牙」、「饭后不刷牙不觉得嘴巴里面很难受吗」、「会有味道啊，而且我从小在学校里接受的健康教育就是一天刷三次牙」、「刷牙是好事，但是有些人刷牙的时候很恶心」、「 我们国家的食物味道很强，但是外国更脏」、「刷牙是健康、卫生的行为，但是刷牙之后不整理干净，刷牙时声音特别大就是问题了，我也理解没有刷牙文化的国家觉得我们在公众卫生间刷牙里刷牙很不卫生的想法」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻