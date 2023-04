BLACKPINK Lisa部分粉丝「狙击」舞者LEE JUNG：别蹭热度，搞得自己是舞台主角一样

知名舞者LEE JUNG最近遭到了BLACKPINK成员LISA的部份粉丝的「攻击」。

日前,LEE JUNG在个人IG上公开了参加美国音乐节的多张照片,她还以「主要表演者」(headliner)的身份站在了舞台上为BLACKPINK加油。 LEE JUNG在IG里表示:「非常感谢能够和BLACKPINK一起工作,没有比这更自豪的事情了。」 同时还po出了自己与LISA的合影。



没想到LEE JUNG的这几张照片竟然引来了部份国外粉丝的不满,他们觉得这明明是BLACKPINK的舞台,LEE JUNG却说得像自己的舞台一样,让人很不爽。早前在「2021MAMA」上,LEE JUNG凭藉LISA的《Money》拿下了「年度最佳编舞奖」,但却在发表感言途中完全没有提及LISA,这两件事情都引起了LISA部份粉丝的不满,国外粉丝用英文留言称:「所作所为都把自己当作这首歌的主人,拿奖的时候也没有向LISA表达谢意」、「 比起说是为BLACKPINK应援,更像是在炫耀你自己」等。 看到这些留言的LEE JUNG最终把原先写在文中的「also seeing you performing my choreography at Coachella」删掉。



对於外国粉丝的留言,韩国网友也有不同意见,纷纷站出来力挺LEE JUNG,表示「难道不是歌手应该感谢编舞老师吗」等。

