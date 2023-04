BLACKPINK Lisa部分粉絲「狙擊」舞者LEE JUNG：別蹭熱度，搞得自己是舞台主角一樣

知名舞者LEE JUNG最近遭到了BLACKPINK成員LISA的部份粉絲的「攻擊」。

日前,LEE JUNG在個人IG上公開了參加美國音樂節的多張照片,她還以「主要表演者」(headliner)的身份站在了舞台上為BLACKPINK加油。 LEE JUNG在IG裡表示:「非常感謝能夠和BLACKPINK一起工作,沒有比這更自豪的事情了。」 同時還po出了自己與LISA的合影。



沒想到LEE JUNG的這幾張照片竟然引來了部份國外粉絲的不滿,他們覺得這明明是BLACKPINK的舞台,LEE JUNG卻說得像自己的舞台一樣,讓人很不爽。早前在「2021MAMA」上,LEE JUNG憑藉LISA的《Money》拿下了「年度最佳編舞獎」,但卻在發表感言途中完全沒有提及LISA,這兩件事情都引起了LISA部份粉絲的不滿,國外粉絲用英文留言稱:「所作所為都把自己當作這首歌的主人,拿獎的時候也沒有向LISA表達謝意」、「 比起說是為BLACKPINK應援,更像是在炫耀你自己」等。 看到這些留言的LEE JUNG最終把原先寫在文中的「also seeing you performing my choreography at Coachella」刪掉。



對於外國粉絲的留言,韓國網友也有不同意見,紛紛站出來力挺LEE JUNG,表示「難道不是歌手應該感謝編舞老師嗎」等。

