《坏妈妈》认贼作父？ 崔强豪变成「宋康昊」，与「坏妈妈」一刀两断（EP.2）

李到晛、罗美兰、安恩真、刘仁秀等主演的JTBC新剧《坏妈妈》本周开播大获好评，才第二集女主就有了小孩，而且一口气生下2个！剧情进展真的神速，方向也完全超出想像~

《坏妈妈》是一部感动人心的治愈喜剧，讲述爲了遗腹子拼命成爲坏母亲的妈妈「英顺」和因意外失忆而成爲孩子的儿子「强豪」寻找失去的幸福的故事。



*以下内容包含《坏妈妈》第一集关键内容！



铁石心肠的检察官

一位父亲拜托崔强豪为他儿子证明清白，情急之下质问：「难道你没有爸爸吗？」 强豪被戳中痛点，狠心对那位父亲说：「有爸爸又能改变什么？ 你这种无权无势又无能的爸爸，也只能让儿子变成杀人犯。」 当年强豪父亲就是被不称职的检察官逼上绝路，如今强豪的行为竟如出一辙，令人心痛。



扔掉「坏妈妈」

强豪搜查禁药时偶然结识吴河英，得知对方是敬仰已久的前辈检察官、国会议员「吴太秀」（郑雄仁 饰）独生女，便蓄意靠近、逐渐发展成恋人。 但吴太秀看不起崔强豪的贫穷背景，逼他分手。



宋友壁膝下没有成器的小孩，十分欣赏能干的强豪。 强豪也受到宋友壁不少帮助、对他敬佩有加，於是建议宋正式认他为义子，这样一来不仅强豪获得父亲和婚姻，友壁集团也能与国会议员建立更加紧密的联结。

强豪第一次从首尔回老家，只是为了让妈妈在收养同意书上盖章，打算从此与故乡脱离干系、用新的身份开启新的生活。 回程路上女友开车，不料临停路边时后方驶来一辆货车，强豪连人带车被撞翻、滚下河谷！



父不详的小孩

李美珠未婚生下一对龙凤胎，托付给妈妈照顾便独自外出工作。 美珠妈为了面子谎称美珠远嫁美国，但实际上连龙凤胎的生父是谁都不知道。 从小孩的年纪来看，生父是强豪也不无可能耶！





下集预告里，强豪昏迷不知多久后在家中醒来，母子对视泣不成声。 美珠叮嘱小孩好好学英文、将来好一起生活，但谎言很快被揭穿。 出狱的方渗识（刘仁秀 饰）意味深长地对她说：「最严重的罪过就是傻傻地被骗。」 第3集将在下周三晚23：00上线，期待强豪大难不死的「第二次人生」！



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