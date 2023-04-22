ASTRO文彬今日非公开出殡，大量粉丝赴所属社献花悼念、澯熙PO童年合照引泪崩

ASTRO成员文彬本月19日突然离世，今日按照家属意愿进行非公开出殡。公司另外准备了简易灵堂供粉丝献花哀悼，演艺圈同僚及各国粉丝都以各自方式送别最后一程。

文彬本月19日被经纪人发现陈尸家中、得年25岁，今早8点进行出殡。 按照家属意愿，出殡过程和下葬地点都不会公开，只有亲友及ASTRO成员等参加。 噩耗传出后，ASTRO成员全部赶往灵堂守灵，除了产贺和JIN JIN，在美国的车银优亦立即回国、正在服兵役的MJ紧急请假外出，已於2月退团的Rocky也回来送别最后一程。



所属社Fantagio已在前一天发公告婉拒记者前往，并於公司一楼设置了粉丝专用的追悼空间。 有网友分享现场状况，昨日直到晚上8点仍不断有人到场献上鲜花、信件及文彬生前喜爱的零食等等，其中不乏提著行李箱匆匆赶来的外国粉丝，公司职员则主动分发瓶装水给大家。 据悉这一追悼空间也将在今日撤掉。



Aroha put flowers in front of Fantagio. Fantagio staff also gave us water :(



아로하들은 판타지오 앞에 꽃을 남겼어요. 판타지오 직원들이 우리에게 물을 줬어요 ㅠㅠㅠㅠ #moonbin #astro #문빈 #아스트로 pic.twitter.com/PnYSvuzJfI — 어키 (@bananamatuyuu) April 21, 2023

아직도 많은 사람들이 형을 사랑하고 형을 기다리고 추모하고 있어… 다시 한번 형의 아름다운 미소기억할게…함께 할 수 있어서 행복했어..

이제 하늘나라에서 아무 걱정 말고 편히 쉬어

빈이형.

로하의 자랑스러운 1등 가수 문빈

가수 해줘서 고마워#문빈 #문빈_가수해줘서_고마워 @offclASTRO pic.twitter.com/4XW5UrETBU — 김민석 (@AROHA_min_seok) April 22, 2023

泰国、日本等外国粉丝也自发组织了悼念活动。



@일본 도쿄돔

약 30명의 AROHA가 발인 시간인 8시에 모였습니다.30분 정도 다 같이 추모를 했습니다.비니를 사랑하는 사람은 이만큼 많아요. 삼가 명복을 빕니다.#문빈_가수해줘서_고마워 pic.twitter.com/yefVgfNur5 — ちょこぷっぷ (@Be_their_Star) April 22, 2023

文彬妹妹文秀雅作为丧主之一，所属女团Billlie已对本周所有行程进行取消或延期。 文彬的圈内好友夫胜宽因状态不佳没有参加昨日的《M！Countdown》事前录制，所属团SEVENTEEN将原计划21和22日进行的新专辑宣传活动推迟到23和24日。 与文彬相识18年的好友SinB今早因所属团VIVIZ的工作行程出国、未能参加出殡，三人都以一身黑现身机场。



17 YEARS OF FRIENDSHIP AND SINB WON’T EVEN BE ABLE TO ATTEND MOONBIN'S BURIAL. THIS IS SO HEARTBREAKING pic.twitter.com/U4uZz9mSEe — (@taetaebeaarr_) April 21, 2023

澯熙在IG分享与文彬的童年合照也令人揪心。 澯熙比文彬小两岁，小时候曾一起出演综艺节目《Star King》扮演「小东方神起」，2016年几乎同时作为SF9和ASTRO成员正式踏入演艺圈。 澯熙PO出两张合照、没有写任何文字，照片中小澯熙倚靠在哥哥文彬怀里酣睡，走路时也挽著手臂。





此外，文彬的死因目前尚未有结论，警方称现场没有犯罪痕迹，正在以自行了断的方向进行调查。

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