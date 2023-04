ASTRO文彬今日非公开出殡，大量粉丝赴所属社献花悼念、澯熙PO童年合照引泪崩

ASTRO成员文彬本月19日突然离世,今日按照家属意愿进行非公开出殡。公司另外准备了简易灵堂供粉丝献花哀悼,演艺圈同僚及各国粉丝都以各自方式送别最后一程。

文彬本月19日被经纪人发现陈尸家中、得年25岁,今早8点进行出殡。 按照家属意愿,出殡过程和下葬地点都不会公开,只有亲友及ASTRO成员等参加。 噩耗传出后,ASTRO成员全部赶往灵堂守灵,除了产贺和JIN JIN,在美国的车银优亦立即回国、正在服兵役的MJ紧急请假外出,已於2月退团的Rocky也回来送别最后一程。



所属社Fantagio已在前一天发公告婉拒记者前往,并於公司一楼设置了粉丝专用的追悼空间。 有网友分享现场状况,昨日直到晚上8点仍不断有人到场献上鲜花、信件及文彬生前喜爱的零食等等,其中不乏提著行李箱匆匆赶来的外国粉丝,公司职员则主动分发瓶装水给大家。 据悉这一追悼空间也将在今日撤掉。



Aroha put flowers in front of Fantagio. Fantagio staff also gave us water :( 아로하들은 판타지오 앞에 꽃을 남겼어요. 판타지오 직원들이 우리에게 물을 줬어요 ㅠㅠㅠㅠ #moonbin #astro #문빈 #아스트로 pic.twitter.com/PnYSvuzJfI

泰国、日本等外国粉丝也自发组织了悼念活动。



文彬妹妹文秀雅作为丧主之一,所属女团Billlie已对本周所有行程进行取消或延期。 文彬的圈内好友夫胜宽因状态不佳没有参加昨日的《M!Countdown》事前录制,所属团SEVENTEEN将原计划21和22日进行的新专辑宣传活动推迟到23和24日。 与文彬相识18年的好友SinB今早因所属团VIVIZ的工作行程出国、未能参加出殡,三人都以一身黑现身机场。



17 YEARS OF FRIENDSHIP AND SINB WON’T EVEN BE ABLE TO ATTEND MOONBIN'S BURIAL. THIS IS SO HEARTBREAKING pic.twitter.com/U4uZz9mSEe