ASTRO文彬今日非公開出殯，大量粉絲赴所屬社獻花悼念、澯熙PO童年合照引淚崩

ASTRO成員文彬本月19日突然離世，今日按照家屬意願進行非公開出殯。公司另外準備了簡易靈堂供粉絲獻花哀悼，演藝圈同僚及各國粉絲都以各自方式送別最後一程。

文彬本月19日被經紀人發現陳屍家中、得年25歲，今早8點進行出殯。 按照家屬意願，出殯過程和下葬地點都不會公開，只有親友及ASTRO成員等參加。 噩耗傳出後，ASTRO成員全部趕往靈堂守靈，除了產賀和JIN JIN，在美國的車銀優亦立即回國、正在服兵役的MJ緊急請假外出，已於2月退團的Rocky也回來送別最後一程。



所屬社Fantagio已在前一天發公告婉拒記者前往，並於公司一樓設置了粉絲專用的追悼空間。 有網友分享現場狀況，昨日直到晚上8點仍不斷有人到場獻上鮮花、信件及文彬生前喜愛的零食等等，其中不乏提著行李箱匆匆趕來的外國粉絲，公司職員則主動分發瓶裝水給大家。 據悉這一追悼空間也將在今日撤掉。



Aroha put flowers in front of Fantagio. Fantagio staff also gave us water :(



아로하들은 판타지오 앞에 꽃을 남겼어요. 판타지오 직원들이 우리에게 물을 줬어요 ㅠㅠㅠㅠ #moonbin #astro #문빈 #아스트로 pic.twitter.com/PnYSvuzJfI — 어키 (@bananamatuyuu) April 21, 2023

아직도 많은 사람들이 형을 사랑하고 형을 기다리고 추모하고 있어… 다시 한번 형의 아름다운 미소기억할게…함께 할 수 있어서 행복했어..

이제 하늘나라에서 아무 걱정 말고 편히 쉬어

빈이형.

로하의 자랑스러운 1등 가수 문빈

가수 해줘서 고마워#문빈 #문빈_가수해줘서_고마워 @offclASTRO pic.twitter.com/4XW5UrETBU — 김민석 (@AROHA_min_seok) April 22, 2023

泰國、日本等外國粉絲也自發組織了悼念活動。



@일본 도쿄돔

약 30명의 AROHA가 발인 시간인 8시에 모였습니다.30분 정도 다 같이 추모를 했습니다.비니를 사랑하는 사람은 이만큼 많아요. 삼가 명복을 빕니다.#문빈_가수해줘서_고마워 pic.twitter.com/yefVgfNur5 — ちょこぷっぷ (@Be_their_Star) April 22, 2023

文彬妹妹文秀雅作為喪主之一，所屬女團Billlie已對本週所有行程進行取消或延期。 文彬的圈內好友夫勝寬因狀態不佳沒有參加昨日的《M！Countdown》事前錄製，所屬團SEVENTEEN將原計劃21和22日進行的新專輯宣傳活動推遲到23和24日。 與文彬相識18年的好友SinB今早因所屬團VIVIZ的工作行程出國、未能參加出殯，三人都以一身黑現身機場。



17 YEARS OF FRIENDSHIP AND SINB WON’T EVEN BE ABLE TO ATTEND MOONBIN'S BURIAL. THIS IS SO HEARTBREAKING pic.twitter.com/U4uZz9mSEe — (@taetaebeaarr_) April 21, 2023

澯熙在IG分享與文彬的童年合照也令人揪心。 澯熙比文彬小兩歲，小時候曾一起出演綜藝節目《Star King》扮演「小東方神起」，2016年幾乎同時作為SF9和ASTRO成員正式踏入演藝圈。 澯熙PO出兩張合照、沒有寫任何文字，照片中小澯熙倚靠在哥哥文彬懷裡酣睡，走路時也挽著手臂。





此外，文彬的死因目前尚未有結論，警方稱現場沒有犯罪痕跡，正在以自行了斷的方向進行調查。

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