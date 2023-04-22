ASTRO文彬今日非公開出殯，大量粉絲赴所屬社獻花悼念、澯熙PO童年合照引淚崩
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ASTRO文彬今日非公開出殯，大量粉絲赴所屬社獻花悼念、澯熙PO童年合照引淚崩

明星   2023年4月22日   星期六14:39   Sani   2

（封面圖源：Fantagio，IG@c_chani_i）

ASTRO成員文彬本月19日突然離世，今日按照家屬意願進行非公開出殯。公司另外準備了簡易靈堂供粉絲獻花哀悼，演藝圈同僚及各國粉絲都以各自方式送別最後一程。

文彬本月19日被經紀人發現陳屍家中、得年25歲，今早8點進行出殯。 按照家屬意願，出殯過程和下葬地點都不會公開，只有親友及ASTRO成員等參加。 噩耗傳出後，ASTRO成員全部趕往靈堂守靈，除了產賀和JIN JIN，在美國的車銀優亦立即回國、正在服兵役的MJ緊急請假外出，已於2月退團的Rocky也回來送別最後一程。
（圖源：Fantagio）

所屬社Fantagio已在前一天發公告婉拒記者前往，並於公司一樓設置了粉絲專用的追悼空間。 有網友分享現場狀況，昨日直到晚上8點仍不斷有人到場獻上鮮花、信件及文彬生前喜愛的零食等等，其中不乏提著行李箱匆匆趕來的外國粉絲，公司職員則主動分發瓶裝水給大家。 據悉這一追悼空間也將在今日撤掉。

泰國、日本等外國粉絲也自發組織了悼念活動。

文彬妹妹文秀雅作為喪主之一，所屬女團Billlie已對本週所有行程進行取消或延期。 文彬的圈內好友夫勝寬因狀態不佳沒有參加昨日的《M！Countdown》事前錄製，所屬團SEVENTEEN將原計劃21和22日進行的新專輯宣傳活動推遲到23和24日。 與文彬相識18年的好友SinB今早因所屬團VIVIZ的工作行程出國、未能參加出殯，三人都以一身黑現身機場。

澯熙在IG分享與文彬的童年合照也令人揪心。 澯熙比文彬小兩歲，小時候曾一起出演綜藝節目《Star King》扮演「小東方神起」，2016年幾乎同時作為SF9和ASTRO成員正式踏入演藝圈。 澯熙PO出兩張合照、沒有寫任何文字，照片中小澯熙倚靠在哥哥文彬懷裡酣睡，走路時也挽著手臂。
（圖源：IG@c_chani_i）
（圖源：IG@c_chani_i）

此外，文彬的死因目前尚未有結論，警方稱現場沒有犯罪痕跡，正在以自行了斷的方向進行調查。

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留言/評論
  • 好人好姐點會無啦啦死，梗係唔知吸乜嘢毒啦！
    27分前
  • KSD - 韓星網 報導內文打錯chani的名字!!!!!!!! 是澯熙不是燦熙 可以麻煩你們proof read一次才出post嗎?
    20分前
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